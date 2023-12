L’11 dicembre aprirà il nuovo Sempione tra Gallarate e Casorate

La Statale del Sempione cambia tracciato, tra Gallarate e Casorate Sempione: la variante sarà aperta il prossimo 11 dicembre e ormai – anche se è ancora sbarrata dalle reti – la nuova Statale è ben visibile, con tanto di guardrail e cartelli stradali di entrata e uscita dai due centri abitati.

Galleria fotografica Il nuovo Sempione tra Gallarate e Casorate 4 di 7

L’opera è legata al progetto della ferrovia Gallarate-Malpensa T2, il cui cantiere è stato avviato un anno fa: dove attualmente si trova la Statale – fino all’anno scorso alberata – ci sarà un fascio di quattro binari ferroviari, due della linea da/per Domodossola e al centro i due da Malpensa che “sbucano” dalla galleria artificiale (il cosiddetto “salto di montone”, confluenza a livelli sfalsati, come in un bivio autostradale).

Per lasciare il posto ai binari la Statale viene appunto spostata verso Sud, in una zona che era di boschi e campi: in questa fase il nuovo tracciato disegna un ampio curvone e si connette alla attuale strada alle prime case del quartiere Ronchi di Gallarate (lato Est) e alla prima palazzina di Casorate (lato Ovest).

Il punto dove inizia il nuovo tracciato dal lato di Casorate Sempione

Il tracciato attuale è in realtà una fase di cantiere intermedia: in futuro la Statale comprenderà anche un sottopasso, che verrà realizzato nei prossimi mesi. Sono previste tre fasi diverse fasi di cantiere:

Da inizio 2024 è prevista una deviazione anche sulla Sp 68, la strada che connette Casorate con Cardano al Campo e che la nuova ferrovia incrocerà con un sottopasso. Questa è una deviazione minore, mentre più impegnativo sarà l’intervento per sottopassare la superstrada 336 (dove è già stata però realizzata una parte della galleria).