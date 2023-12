La 46esima Stagione di Musica nel Mendrisiotto, che si preannuncia particolarmente ricca con oltre 30 appuntamenti tra gennaio e giugno, ha inizio come da tradizione a Stabio, nell’accogliente Aula Magna delle Scuole Medie – sabato 6 gennaio alle ore 20.30 – con un programma spumeggiante che è nel contempo un invito alla speranza e alla gaiezza, con estratti vocali e strumentali da alcune delle opere più amate quali “La Traviata” di Verdi, “Elisir d’amore” e “Don Pasquale” di Donizetti, “Gianni Schicchi” di Puccini (a 100 anni dalla morte) nonché celebri brani strumentali di Kreisler, Mozart, Popper e Sarasate. Protagonisti vocali saranno il soprano Erika Tanaka, già apprezzata ospite di Musica nel Mendrisiotto e di casa nei più importanti Teatri d’Europa dove ricopre regolarmente ruoli principali e Valentino Sun, giovane talentuosissimo tenore, pluripremiato a numerosi concorsi internazionali e agli inizi di una carriera che si preannuncia particolarmente luminosa. Classe 2000, la violinista Veronika Miecznikowski, si sta distinguendo esibendosi quale solista con varie orchestre, tra cui l’Orchestra della Svizzera italiana e la Kurpfälzisches Kammerorchester e ottenendo importanti premi in concorsi internazionali, l’ultimo dei quali nel 2022 con il “Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne”.

Musica nel Mendrisiotto prosegue in questo modo nella promozione di giovani musicisti particolarmente meritevoli, ospitandoli regolarmente sia in veste di solisti con orchestra che di musicisti da camera. Attivi da molti anni a livello internazionale e ben noti al pubblico sono infine i tre musicisti che completano l’organico della serata: la violinista Barbara Ciannamea, il violoncellista Claude Hauri e il pianista Daniel Moos. La parte musicale sarà impreziosita da alcuni aneddoti storici. Come da consuetudine il concerto sarà seguito da un ricco rinfresco offerto nell’annessa palestra, momento conviviale particolarmente apprezzato in compagnia degli artisti. È raccomandata la prenotazione tramite il sito www.museostabio.ch/eventi. Per i residenti a Stabio l’entrata è gratuita fino ad esaurimento posti. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.15. La programmazione completa è visibile sul sito www.musicanelmendrisiotto.com.