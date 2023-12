La biblioteca Frera diventa cinema per bambini con film a sorpresa

Quattro film d’animazione diversi in quattro pomeriggi, dal 27 al 30 dicembre in Frera per la rassegna “Indovina che film c’è oggi in biblioteca”

Si rinnova, anche durante le vacanze di Natale, l’iniziativa per bambini e famiglie “Indovina che film c’è oggi in Biblioteca” a Tradate.

Dal 27 al 30 dicembre, per quattro giorni di fila, ogni pomeriggio alle ore 15 un divertente film di animazione nella sala eufonica della biblioteca Frera.

La rassegna è cominciata mercoledì 27 dicembre con la proiezione del film Pixar “A bug’s life”, ma per scoprire il film in programma giovedì 28 bisogna ricordare un’antica leggenda e seguire questo indizio: “Chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine, sarà di diritto Re di Inghilterra!”

L’animazione scelta per il pomeriggio di venerdì 29 dicembre racconta la storia di un personaggio singolare “stanco di essere il cattivo del gioco. Un grande e grosso spaccone che partirà all’avventura con una dolcissima aiutante per dimostrare di essere un eroe dal cuore grande”.

E il divertimento è assicurato, anche per mamme e papà.

La mini rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa dalla Biblioteca Frera in queste Vacanze di natale si conclude sabato 30 dicembre con la proiezione, sempre allle ore 15, dell’ultimo film in programma: Un cavaliere un po’ orco con il suo ciuchino al seguito è disposto a salvare una principessa intrappolata per riavere una lurida palude.

Una divertente favola all’incontrario che le racchiude tutte, nel loro più profondo significato.

Prenotazioni allo 0331 841820.