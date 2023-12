La Canottieri Monate porta la gioia dello sport agli anziani di Bodio Lomnago

Non si è mai troppo anziani per provare le gioie dello sport. La Canottieri di Monate ha ideato – in collaborazione con il suo nuovo sponsor Villa Puricelli – un progetto che a partire dal 2024 permetterà agli ospiti della struttura di praticare il canottaggio insieme ai suoi atleti.

L’iniziativa è stata presentata nella mattinata di sabato 16 dicembre. Un gruppo di giovanissimi atleti della Canottieri Monate insieme al presidente Stefano Binda e al direttore sportivo Davide Stella hanno incontrato gli ospiti della residenza per raccontare la società e far provare i loro remoergometri (attrezzature che riproducono il gesto atletico del canottaggio e permettono di allenarsi anche quando non si può uscire in barca).

Nelle prime fasi del progetto, gli atleti della Canottieri Monate si recheranno a Villa Puricelli per praticare sport insieme agli anziani. L’obiettivo, però, è quello di portare alcuni ospiti della struttura ad allenarsi direttamente nella palestra della società, e se possibile anche in barca sul Lago di Monate.

«È da tanto tempo – spiega il presidente e amministratore delegato di Villa Puricelli Maurizio Di Muro – che cercavamo una collaborazione con una realtà del territorio ricca di giovani e di energie. Grazie a questo progetto, potremo coinvolgere i nostri ospiti in nuove attività, che permettano loro di sperimentare contesti differenti rispetto a quelli ai quali sono abituati».

Soddisfazione anche da parte della Canottieri Monate. «Una collaborazione importante per la nostra società – sottolinea il presidente Binda -. Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa e di nuove realtà che credono in noi».