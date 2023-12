La Casa di Comunità di Saronno attiva nuovi servizi

La Casa di Comunità di Saronno ha recentemente aggiornato la propria carta dei servizi sanitari e sociosanitari. Tra le novità introdotte il Modello 7 giorni su 7 e l’integrazione con il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): in questo ambito, la Casa di Comunità di Saronno resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 (compreso il PUA) e, a partire dal 1 gennaio 2024, sarà accessibile anche il sabato, la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali dalle ore 8 alle ore 15.30.

Inoltre, sono stati implementati alcuni servizi già presenti e ne sono stati aggiunti di nuovi. È stato istituito il Servizio Sociale della Casa di Comunità che va ad integrarsi con i Servizi Sociali Comunali e del territorio, è stato istituito un unico sportello

amministrativo polifunzionale dedicato ad accettazione, pagamenti (compresi quelli legati al consultorio e alle vaccinazioni) e prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (con orario continuato).

L’offerta incrementata della Casa di Comunità prevede anche l’estensione del punto prelievi, con accesso diretto e senza prenotazione, operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 9.30.

Sono state riorganizzate le cure domiciliari grazie ad ulteriori possibilità di erogazione agli utenti, il servizio per la presa in carico del paziente cronico/fragile è stato ulteriormente implementato ed è stata attivata la telemedicina. Tra le novità, vanno segnalate anche l’attivazione di nuovi ambulatori specialistici come l’Ambulatorio di Medicina Interna (per ipertensione e dislipidemie) e l’Ambulatorio di Geriatria, gestito con agende dedicate in base alle segnalazioni pervenute da parte dei Medici di Medicina Generale per pazienti con demenza, disturbi comportamentali o per consulenza finalizzata all’invalidità civile, oltre alla possibilità di prevedere visite domiciliari.

E ancora l’Ambulatorio di Psiconcologia, per pazienti e familiari, l’Ambulatorio di Riabilitazione, con presenza di fisioterapista e logopedista, l’Ambulatorio di Dietistica per tutte le fasi della vita e l’estensione dell’Ambulatorio di Spirometrie che raddoppierà i posti settimanali a disposizione.

Ultimo, ma non meno importante, si segnala che è stato attivato il servizio di distribuzione dei vaccini Anti-Covid e anti Herpes Zoster, in collaborazione con la farmacia aziendale, ai Medici di Medicina Generale afferenti al Distretto di Saronno.

Per quanto riguarda la prevenzione degli atti di violenza, in alcune fasce orarie è stato riconfermato il già presente Servizio di Vigilanza.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che consideriamo, però, con un nuovo punto di partenza per migliorare ulteriormente”, afferma il Dott. Luca Maffei, Direttore S.C. del Distretto di Saronno, “si tratta senza dubbio di un ottimo esempio di lavoro di squadra in cui tutte le parti coinvolte, operatori della Casa di Comunità, Comuni, Specialisti Ospedalieri, Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, Terzo Settore e Associazioni di Volontariato, giocano un ruolo fondamentale per la buona riuscita di un progetto indispensabile per il nostro territorio”.

“Dalla sua attivazione la Casa di Comunità di Saronno ha registrato dati estremamente positivi: gli utenti hanno imparato a considerarla una soluzione efficace e utile nella quale trovare le risposte alle diverse esigenze di cura, evitando anche di accedere al Pronto Soccorso in caso di patologie non gravi”, conclude il Dott. Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, “A partire da gennaio 2024, inoltre, cominceranno i lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità Spoke e Centrale Operativa Territoriale di Via Stampa Soncino che seguiranno gli standard del DM 77/2022 e che termineranno a fine 2025”.