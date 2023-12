La casa di comunità di Saronno da gennaio sarà operativa 7 giorni su 7

La Casa di Comunità di Saronno amplia la sua attività rimanendo aperta 7 giorni su 7 e aumentando l’integrazione con il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Il servizio resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 (compreso il PUA) e, a partire dal 1 gennaio 2024, sarà accessibile anche il sabato, la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali dalle ore 8 alle ore 15.30.

È stato istituito il Servizio Sociale della Casa di Comunità che va ad integrarsi con i Servizi Sociali Comunali e del territorio, è stato istituito un unico sportello amministrativo polifunzionale dedicato ad accettazione, pagamenti (compresi quelli legati al consultorio e alle vaccinazioni) e prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (con orario continuato).

Anche il punto prelievi, con accesso diretto e senza prenotazione, dal primo gennaio sarà operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 9.30.

Sono state riorganizzate le cure domiciliari grazie ad ulteriori possibilità di erogazione agli utenti, il servizio per la presa in carico del paziente cronico/fragile è stato ulteriormente implementato ed è stata attivata la telemedicina.

Tra le novità, vanno segnalate anche l’attivazione di nuovi ambulatori specialistici come l’Ambulatorio di Medicina Interna (per ipertensione e dislipidemie) e l’Ambulatorio di Geriatria, gestito con agende dedicate in base alle segnalazioni pervenute da parte dei Medici di Medicina Generale per pazienti con demenza, disturbi comportamentali o per consulenza finalizzata all’invalidità civile, oltre alla possibilità di prevedere visite domiciliari.

E ancora l’Ambulatorio di Psiconcologia, per pazienti e familiari, l’Ambulatorio di Riabilitazione, con presenza di fisioterapista e logopedista, l’Ambulatorio di Dietistica per tutte le fasi della vita e l’estensione dell’Ambulatorio di Spirometrie che raddoppierà i posti settimanali a disposizione.

È stato attivato, infine, il servizio di distribuzione dei vaccini Anti-Covid e anti Herpes Zoster, in collaborazione con la farmacia aziendale, ai Medici di Medicina Generale afferenti al Distretto di Saronno.