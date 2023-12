La Castellanzese saluta il 2023 con quattro reti al Muggiò

La Castellanzese chiude l’anno solare con una vittoria per 4-2 sul Muggiò, nell’amichevole andata in scena al centro sportivo “La Madonnina” di Castellanza e decisa dalle reti di Lusha e Valsecchi, momentaneamente pareggiate dai gol dell’ex neroverde Dervishi e Di Cesare che hanno chiuso il primo tempo e aperto la ripresa. Nel secondo tempo, Colombo e Mandelli calano il poker.

CRONACA Mister Scalise schiera in partenza Reggiori esterno basso di difesa a destra con Pandini più avanzato in fascia mentre sull’altro lato agisce Cerlesi, con Bigotto e Lusha terminali offensivi. Il primo tempo è di marca neroverde, con una buona aggressività a centrocampo e il primo pericolo portato dalle parti del portiere avversario al quarto d’ora; il lancio con il contagiri di Arrigoni trova a centro area Lusha, che controlla e tira di prima intenzione ma Axel è attento e respinge la minaccia. La squadra di casa riesce a sbloccare il match al ventinovesimo, Compagnoni respinge un pallone in mezzo all’area sul quale si avventa Lusha a centrocampo, bravo a controllare e far da sponda per Bigotto; il numero undici si invola sulla fascia destra e, appena dentro l’area, serve il compagno, bravo a seguire l’azione e a insaccare sottomisura da due passi. Uno-due neroverde, con la Castellanzese che raddoppia dopo due minuti ancora con l’assist di Bigotto che serve in velocità Valsecchi sulla sinistra, il quale conclude da posizione leggermente defilata nell’area piccola senza dar scampo al portiere avversario. A sette dall’intervallo il Muggiò riesce ad accorciare le distanze con l’ex Dervishi, che scappa sulla fascia sinistra e dall’interno dell’area di rigore si vede ribattere la prima conclusione da Poli; l’estremo difensore neroverde nulla può però sulla seconda conclusione del numero undici che insacca a porta vuota. Girandola di cambi nel secondo tempo da una parte e dall’altra, con Mister Scalise che lascia in campo solamente Bernardi, Compagnoni e Arrigoni assieme a Poli. Dopo nove minuti gli ospiti pervengono al pareggio con la semi rovesciata al limite dell’area piccola di Di Cesare, palo-gol e Poli battuto, per il gol del momentaneo 2-2. Neroverdi nuovamente pericolosi al ventitreesimo con il tiro a incrociare di Chessa – dopo una bella intercettazione sulla trequarti campo di Arrigoni – con la palla che termina sul fondo del campo. Il gol è nell’aria, e giunge puntuale al venticinquesimo con Colombo, bravo e preciso a concludere dal lato corto a sinistra dell’area e a battere Axel sul palo più lontano. Ci prova anche Sassaro tre minuti dopo di testa ma la palla si infrange sulla traversa a portiere battuto. A chiudere la contesa ci pensa Mandelli al trentottesimo, con il pallone intercettato da Chessa, che serve il compagno sulla destra; il capitano neroverde a tu per tu con il portiere insacca la rete del definitivo 4-2.

TABELLINO

CASTELLANZESE – MUGGIO’ 4–2 (2-1)

RETI: 29’ pt Lusha (C), 31’ pt Valsecchi (C), 38’ pt Dervishi (M), 9’ st Di Cesare (M), 25’ st Colombo (C), 38’ st Mandelli (C)

CASTELLANZESE PRIMO TEMPO (3-5-2): Poli; Reggiori, Compagnoni, Bernardi; Pandini, Boccadamo, Arrigoni, Valsecchi, Cerlesi; Bigotto, Lusha.

CASTELLANZESE SECONDO TEMPO (3-5-2): Poli (26’ st Spada); Sassaro, Compagnoni (17’ st Arcangeloni), Bernardi; Tirapelle, Mandelli, Arrigoni, Areco, Ayokoue; Chessa, Colombo. A disposizione: Duchini. Allenatore: Manuel Scalise

MUGGIO’ PRIMO TEMPO (4-3-1-2): Axel; Adamoli, Hlukhov, Fabiani, Trentino (20’ pt Fermi); Cretti, Cattaneo, Duguet; Fagnani; Dervishi, Diana.

MUGGIO’ SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Axel; Fermi, Hlukhov (39’ st Invernizzi), Fabiani, Cattaneo; Angiò, Tota, Adamoli (11’ st Signorelli); Cattaneo; Dervishi (25’ st D’Onofrio), Diana (15’ st Cenetti). A disposizione: Tamma. Allenatore: Stefano Di Gioia

ARBITRO: Gabriele Lora di Varese

AMMONITI: nessuno

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 0’ + 0’