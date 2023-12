La Compagnia della Gru a Taino per il tradizionale concerto gospel di Natale

Anche quest’anno si rinnova uno degli appuntamenti più amati del Natale Tainese, il concerto gospel della Compagnia della Gru.

Alla sua terza presenza nel paese del del Basso Verbano, il coro varesino sarà ospite al Centro Bielli di Viale Europa il venerdì 22 dicembre (ore 21), giorno del concerto, a offerta libera, organizzato dalla Pro Loco, associazione di promozione territoriale che per Natale ha allestito proprio a pochi passi dalla struttura comunale anche le luminarie al Parco e il Monumento dei Punti Cardinali di Giò Pomodoro.

Grandi protagoniste della serata saranno le melodie e armonie di tutto il mondo: con le sue voci la Compagnia della Gru intratterrà infatti il pubblico presente e gli ascoltatori grazie a un repertorio in grado di spaziare non solo tra i grandi classici delle festività natalizie, ma anche attraverso le canzoni pop e pietre miliari della musica leggera degli ultimi anni, per una incatenvole serata di divertimento da passare in compagnia.