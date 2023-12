La croce del monte Poncione torna ad illuminare le valli grazie all’azienda anti-fulmini del Varesotto

La croce del monte Poncione si è riaccesa. Dopo essere stata messa fuori uso a causa dell’impatto di un fulmine lo scorso settembre il simbolo di una delle vette più conosciute della provincia di Varese è tornata a brillare grazie all’impegno di un’azienda del Varesotto che della difesa dai fulmini ha fatto la propria mission.

A darne notizia è Max Laudadio, il primo che con la sua “Associazion On” aveva promesso di impegnarsi per trovare i fondi necessari a riaccenderla.

«Pochi giorni dopo quell’annuncio – racconta Laudadio – è successa una magia: L’azienda Euthalia srl mi ha contattato e si è data disponibile a far risplendere il simbolo delle nostre valli. Dopo averci presentato un progetto pazzesco, dotato di un sistema antimpatto unico, l’azienda a sue spese ha provveduto ad installarlo in vetta al monte Poncione, oltre ad aver voluto sostituire tutti i vetri ammalorati, i cavi strutturali, l’impianto elettrico interno, quello esterno, e per giorni e giorni i loro tecnici hanno lavorato sotto la benedizione di un’intera comunità e del Santo Padre che, come sapete, ha benedetto quella croce e tutti coloro che lavorano nel Parco delle 5 vette».

Il risultato? Mercoledì 20 dicembre alle ore 18.30 la croce si è accesa di nuovo. E si accenderà ogni sera dalle 18:30 alle 1:00.

«A pochi giorni dal Santo Natale è un dono ancora più significativo – racconta Laudadio -. Grazie a Luca, un uomo illuminato dal cuore grande; grazie ai suoi tecnici, progettisti, elettricisti e ingegneri; grazie al Comune di Cuasso al Monte per tutte le autorizzazioni necessarie, elicottero compreso, e a Don Angelo della parrocchia di Ganna per averci permesso, da anni, di poter illuminare e curare la croce; grazie ai volontari di ON perché ci sono sempre e al nostro presidente Claudio; e grazie a Massi il falegname dal cuore d’oro.

Per finire, Euthalia si occuperà da oggi in poi della manutenzione della croce. Quale miglior regalo per tutti noi?».

Euthalia Srl è l’azienda proprietaria di un sistema anti impatto dei fulmini unico al mondo. La sua storia, legata a doppio filo con il Campo dei Fiori, la trovate in questo articolo: