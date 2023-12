La droga per Busto Arsizio si ferma a San Giuliano Milanese. La Polizia arresta il corriere dal benzinaio

La droga doveva arrivare a Busto Arsizio ma gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio l’hanno fermata prima, in un’area di sosta della tangenziale di Milano. La Polizia di Stato, infatti, ha impedito l’arrivo di un’altra consistente partita di droga nelle “piazze” dello spaccio di Busto Arsizio e comuni limitrofi con un’azione preventiva.

Grazie ad attente indagini, infatti, i poliziotti bustesi avevano individuato in un marocchino di 45 anni, residente in provincia di Bergamo, incensurato e con permesso di soggiorno di lungo periodo, un insospettabile corriere di droga in parte destinata a Basso Varesotto e Alto Milanese.

Così, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, lo scorso mercoledì sera, sono entrati in azione fermando l’uomo alla guida di un’auto intestata a quello che si sospettava essere un prestanome mentre faceva rifornimento di carburante in una stazione di servizio a San Giuliano Milanese.

L’accurata perquisizione ha fatto ritrovare, nascosti in un vano ricavato sotto il sedile posteriore, un blocco di cocaina di oltre un chilogrammo e 22 panetti di hashish del peso di oltre 2 chili. A casa dell’uomo sono poi state trovate 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute a circa 3000 euro, probabilmente pronte per l’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.