La Esse Solar Gallarate sceglie Alberto Mazzetti per il dopo-Gambaro

Va ad Alberto Mazzetti la panchina del Basketball Gallarate, liberatasi nei giorni scorsi per via dell’esonero di Stefano Gambaro. La società biancoblu ha scelto di affidare la squadra di B Interregionale al 40enne coach di Somma Lombardo che un anno e mezzo fa centrò una storica vittoria nel campionato di C Gold con Busto Arsizio (promozione poi sfumata per motivi societari).

«Sono molto felice di essere a Gallarate e ringrazio il presidente Valentino e il DS Ciardiello per avermi portato qui – spiega Mazzetti al primo “saluto” in casa BBG – Dobbiamo prima di tutto superare questo momento dal punto di vista mentale e poi lavorare, lavorare e ancora lavorare in campo. Le parole in questo momento ci servono a poco».

Il primo impegno della Esse Solar con il nuovo allenatore è alle porte: sabato 9 (ore 19) Gallarate ospiterà il Campus Piemonte al palazzetto di via Sottocosta con l’obiettivo chiaro di fare due punti, visto che gli avversari sono il fanalino di coda del girone con un solo successo all’attivo. Ma è chiaro che l’impegno di Mazzetti e della squadra ha un orizzonte ben più ampio perché l’attuale settimo posto va stretto rispetto agli obiettivi di inizio stagione.

Mazzetti d’altra parte ha lunga esperienza in tutte le categorie nonostante la giovane età, avendo iniziato ad allenare appena maggiorenne. Dopo un inizio a Casorate Sempione si è spostato a Oleggio per il settore giovanile e per fare il vice in C2 e C1. Poi il passaggio a Legnano per ben sette anni da assistente di Alessandro Crotti, Mattia Ferrari e infine Giancarlo Sacco che poi sostituì alla guida degli Knights. Un’esperienza conclusa con la salvezza in Serie A2, risultato che aprì a Mazzetti le porte della Serie A a Trieste, sotto la guida della “Volpe Argentata” Eugenio Dalmasson nel ruolo di responsabile video e scouting. Nelle ultime annate Mazzetti ha guidato Palermo in B, la già citata Busto in C Gold e Pavia ancora in B lo scorso anno.

Oltre al nuovo tecnico, il BBG ha compiuto un paio di mosse importanti sul fronte societario accogliendo due nuovi sponsor di peso come Hydrotherm e AB Oil&Gas, entrambi marchi già impegnati nel mondo del basket, il primo a Casorate e il secondo a Busto Arsizio.