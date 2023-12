La federazione di football americano guarda agli USA e porta un “business forum” a Varese

Alla fine di marzo la città di Varese ospiterà uno dei due “business forum” allestiti nel corso della stagione agonistica dalla FIDAF, la Federazione che gestisce il movimento italiano del football americano.

L’annuncio è stato dato oggi a Roma in occasione della presentazione dei campionati che vedranno il loro clou a Ravenna: la città romagnola ospiterà allo stadio “Benelli” sia l’Italian Bowl (la finale scudetto in gara unica) del 29 giugno, sia le finali della seconda e terza serie (IFL2 e CIF9).

Varese sarà al via del massimo campionato – la IFL – con la storica franchigia degli Skorpions che lo scorso anno, da neopromossa, riuscì addirittura a raggiungere la semifinale; in lizza anche i Frogs Legnano. In CIF9 invece giocheranno sia i Gorillas Varese sia anche i Blue Storms Busto Arsizio.

Tornando alla notizia di apertura, più legata all’economia che al lato agonistico, la FIDAF ha confermato la partnership con un gruppo di imprenditori americani che hanno permesso di disputare l’Italian Bowl 2023 a Toledo in Ohio, dove si tornerà per la finalissima del 2025 dopo l’edizione di Ravenna. A nome della delegazione oggi ha parlato Nick Eyde, imprenditore ed ex giocatore di football, che ha ribadito l’entusiasmo dell’intero comitato organizzatore, già al lavoro per garantire un altro evento spettacolare.

In questo contesto si innesta l’annuncio che la Regional Growth Partnership (RGP), organizzazione che supporta le aziende che lavorano e investono nell’area di Toledo e del Nord-Ovest dell’Ohio sarà il principale sponsor sia della IFL sia della IFL2. E proprio la RGP e la FIDAF organizzeranno insieme due “business forum” previsti a Varese a inizio marzo e a Bologna il 28 giugno alla vigilia dell’Italian Bowl. Una nuova occasione, quindi, per Varese di ospitare un evento rilevante seppure in uno sport (relativamente) di nicchia come il football americano.