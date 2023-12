La ferrovia tra Gallarate e Somma si ferma nel fine settimana per lavori legati alla nuova linea per Malpensa

Stop ai treni nel weekend dal venerdì 15 all’alba del 18 dicembre, sulla linea Milano-Domodossola tra Gallarate e Somma Lombardo: lo comunica Rete Ferroviaria Italiana (la società che gestisce la rete del Gruppo FS Italiane).

Uno stop per interventi programmati di potenziamento infrastrutturale, legati al cantiere per la costruzione della nuova linea FerrovieNord da Gallarate a Malpensa Terminal 2 (nella foto di apertura una simulazione di come sarà).

Nel dettaglio la circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle ore 22.10 di venerdì 15 alle 5.45 di lunedì 18 dicembre. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni sarà consultabile nelle stazioni, sul sito di RFI e sui canali delle imprese ferroviarie.

Nel frattempo “lato strada” è stata aperta al traffico la variante della Statale del Sempione tra Gallarate e Casorate, resa necessaria dal progetto della nuova ferrovia.