La Fiera del Cardinale in edizione speciale sarà un grande mercatino di Natale

Con l’avvicinarsi delle festività, anche lo splendido borgo quattrocentesco di Castiglione Olona si prepara ad ospitare il suo mercatino di Natale che per il terzo anno consecutivo si trasformerà in una speciale edizione della Fiera del Cardinale, avvolta però dallo spirito e dalla magia natalizia.

Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 17 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglierà più di settanta bancarelle dove poter trovare lavorazioni in legno, vetro e ceramica, articoli natalizi per decorare la casa, accessori realizzati a mano, presepi artigianali e tanto altro, offrendo così ai visitatori un’occasione unica per andare alla ricerca di un pensiero originale da regalare in questo periodo di feste.

Come sempre i musei cittadini Palazzo Branda Castiglioni, [MAP] Museo Arte Plastica e Museo della Collegiata saranno aperti e visitabili e, a rendere ancora più unica questa giornata, ci saranno le musiche itineranti per le vie del paese e il Villaggio di Babbo Natale al Castello di Monteruzzo per i più piccoli.

Organizzato dal Comune di Castiglione Olona, il Mercatino di Natale permetterà di unire la ricerca degli ultimi regali con una visita al borgo in un’atmosfera speciale.