La Futura non sbaglia nel posticipo: Padova battuta 3-1

Continua la corsa della Futura Volley Giovani nel girone A della Serie A2 di pallavolo femminile. Impegnata nel posticipo casalingo contro la Nuvolì Altafratte Padova, la squadra di Busto Arsizio vince 3-1 e si riporta a -2 dalla vetta sempre occupata da Perugia.

Al PalaBorsani la squadra di Amadio ha solo una flessione, quella arrivata nel terzo set che ha permesso alle ospiti di prolungare la partita. Ma il divario negli altri parziali è stato netto e ha consentito alle biancorosse di centrare un’altra vittoria da tre punti. Dopo il largo 25-13 in apertura la Futura ha vinto anche il secondo set 25-18. Poi uno sbandamento nel finale del terzo ha concesso alle venete il punto della bandiera (23-25) cui ha fatto seguito il 25-19 nella quarta e conclusiva frazione.

Amadio ha potuto concedere un po’ di riposo ad alcune titolari, inserendo via via in campo anche le varie Bresciani, Bosso, Del Core e Osana. Decisiva, tra le Cocche, la solita Lea Cvetnic autrice di 14 punti: grazie alla sua accelerazione Busto ha chiuso senza patemi il quarto set. La top scorer è stata invece Zanette con 20 punti mentre la doppia cifra è arrivata anche per Furlan, Tonello e Conceicao.

Ora però le biancorosse non hanno tempo di rilassarsi: giovedì è infatti in programma lo scontro al vertice tra la stessa Futura e la capolista Perugia. Si gioca di nuovo al PalaBorsani e sarà un match decisivo per il primo posto della prima fase.