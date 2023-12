La Futura non tentenna: 3-0 a Pescara con Bosso top scorer

Prosegue la marcia a ritmi alti della Futura Volley Busto Arsizio nel girone A della Serie A2 di pallavolo femminile. La squadra di coach Amadio passa anche a Pescara senza problemi con il risultato di 0-3 (15-25; 10-25; 17-25) e aggiunge altri tre punti con cui rimane a -2 rispetto alla capolista Perugia.

Tutto facile per le biancorosse contro un’avversaria decisamente in difficoltà (la Sirdeco è ultima a zero punti): nel primo parziale l’avvio è equilibrato per il tempo di prendere le misure alle abruzzesi, poi le bustocche accelerano, servendo in modo aggressivo e giocando una buona pallavolo.

Amadio fa riposare Conceicao e ha ottime risposte da Bosso che riesce a chiudere il match da top scorer con 12 palloni messi a terra. Dentro anche Bresciani, Del Core e Osana che permettono alle titolari di tirare il fiato, senza che il cammino della Futura ne risenta. Dopo il 15-25 del primo set, Busto domina 10-25 il secondo; Pescara ha una reazione in avvio di terzo parziale ma le battute devastanti di Rebora (3 aces) creano il break che le biancorosse portano sino al termine, 17-25.

Ora per Busto ci sarà più tempo per preparare il prossimo impegno: la Futura giocherà infatti in casa il posticipo di lunedì 11 dicembre contro Padova, penultima forza del Girone A. Un turno che prevede il big match tra Perugia e Talmassons, al quale i tifosi biancorossi guarderanno con interesse.

Sirdeco Volley Pescara – Futura Volley Giovani Busto A. 0-3

(15-25; 10-25; 17-25) FVG Busto A.: Monza 2, Zanette 9, Rebora 8, Tonello 11, Cvetnic 10, Bosso 12, Bonvicini (L), Bresciani , Citterio 2, Osana, Del Core 5. Ne: Pomili (L2), Furlan, Conceicao. All. Amadio.

Note Futura. Battuta: errate 7, ace 5. Ricezione: 64 % positiva, 44% perfetta, 4 errori. Attacco: 48 % positività, 6 errori, 5 murati. Muri: 11.

CLASSIFICA (dopo 11 turni): Perugia 31; BUSTO A. 29; Talmassons 25; Messina 24; Brescia 19; Como 12; Bologna 11; Soverato 10; Padova 4; Pescara 0.