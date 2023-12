La Futura sfata un tabù: prima vittoria esterna contro Brescia

Dopo lo scivolone rimediato prima di Natale sul campo di Talmassons, che ha fatto perdere il primato alla Futura Volley nel girone A di Serie A2, la squadra di Amadio riparte di slancio. Busto Arsizio domina con un netto 0-3 il derby lombardo di Santo Stefano sul campo di Brescia.

Tre punti pesanti quelli colti da Busto Arsizio che si riporta in testa al proprio raggruppamento con 41 punti ma con una partita in più rispetto a Perugia, ora a quota 40. Alla Futura però serviva un successo convincente ed è arrivato contro la Millennium, che in passato è stata troppo spesso “bestia nera” della formazione del presidente Forte. Questa è infatti la prima vittoria di sempre del club biancorosso sul campo delle Leonesse, il PalaGeorge di Montichiari.

Il match ha avuto poca storia: la Futura ha vinto nettamente il primo (a 17) e il terzo set (a 18), spuntandola anche nel secondo parziale, il più equilibrato, chiuso sul 22-25. Notevole la prestazione in regia di Sofia Monza: la palleggiatrice, premiata MVP della gara, ha alimentato con classe il trio formato da Zanette, Rebora e Conceicao, tutte autrici di 12 punti.

Ora Tonello e compagne possono godersi qualche giorno di riposo per preparare gli impegni di inizio anno quando la Futura affronterà Soverato in campionato e Cremona in Coppa Italia sempre con un occhio alla classifica del girone.