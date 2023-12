La green school di Lozza apre le sue porte alle famiglie

La scuola dell’infanzia Ernesta e Carlo Brianza, collocata nel centro del paese di Lozza, vi invita alla giornata di porte aperte in programma per sabato 16 dicembre.

IL PROGRAMMA

– ore 9.45: Accoglienza

– ore 10: Laboratori per i bambini

– ore 11: Presentazione e visita della scuola

LA SCUOLA

La scuola, collocata in un edificio recentemente ristrutturato e ampliato, è una scuola paritaria che, nell’ottica di andare incontro il più possibile alle esigenze lavorative/impegni dei genitori, è aperta dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 18.00 con servizi di pre-scuola e dopo scuola dalle 7.00 alle 9.00 pre-scuola e dalle 15.30 alle 18.00 dopo-scuola.

Il corpo docenti propone percorsi educativi che accompagnano il bambino a maturare l’identità acquisendo sicurezza, autostima e fiducia nelle proprie capacità; a conquistare l’autonomia, sviluppando competenze e senso di cittadinanza.

Percorsi didattici e laboratori dedicati sono le esperienze concrete attraverso le quali rafforziamo il piacere di fare, la curiosità e la fantasia, come elementi fondamentali per il processo di apprendimento. Le nostre insegnanti si propongono come promotrici di relazioni educative ed affettive e di opportunità per ciascun bambino, osservatrici attive e attente all’ascolto, organizzatrici di esperienze didattiche.

La nostra scuola è dotata di un atelier in cui si realizzano diversi laboratori, volti a sviluppare tutti i diversi linguaggi espressivi dei bambini. Un luogo dedicato espressamente all’ascolto, alla creatività, all’empatia, alle molteplici esperienze del “fare”, così da favorire l’esperienza e la riflessione individuale a piccoli gruppi.

I laboratori che si svolgono sono:

Creatività

Inglese

Storie

Musica

Yoga

Manipolazione

Gusto

Psicomotricità

Siamo una green school, ovvero una scuola che si impegna a ridurre anno dopo anno, il proprio impatto sull’ambiente e a educare i propri alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema. E tutto questo lo realizziamo misurando il nostro impatto ambientale, adottando buone pratiche ambientali nella nostra vita quotidiana.

In questi anni scolastici la nostra attenzione si è concentrata su svariati aspetti, ma in modo particolare su rifiuti, acqua, spreco alimentare e in ultimo, biodiversità. Seguendo il metodo green school abbiamo promosso diverse iniziative e buone pratiche, partecipando anche a corsi e campagne di sensibilizzazione.

I nostri pasti sono preparati nella nostra cucina interna, dalla cuoca, con prodotti sempre freschi.

CONTATTI

Scuola dell’infanzia Ernesta e Carlo Brianza

Piazza Roma, 6, 21040 Lozza VA

T: 0332 260941

@: scuolainfanzia.lozza@hotmail.it

Sito | Facebook | Instagram