La guerra e il diritto umanitario negato. Un incontro, un’altra storia

La guerra / le guerre – Il diritto umanitario negato è il tema della serata di giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 18 nella sede di Un’altra Storia Varese, in via del Cairo 34.

Introdotto e coordinato da Giuseppe Musolino, si terrà un incontro-dibattito pubblico sulla guerra e sulle guerre e i diritti negati. La presidentessa nazionale di Amnesty International Italia Alba Bonetti dialoga con Emanuela Dyrmishi (Itree – Immigrazione Integrazione Inclusione) e con il pubblico presente, sullo stato dei diritti umani a 75 anni dalla dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo quando, nel mondo si stanno combattendo più di 40 guerre “ignorate”.

Si affronterà la situazione internazionale così come descritta nel Rapporto annuale di Amnesty: dal doppio standard in materia di diritti umani unita all’incapacità della comunità internazionale di applicare sistematicamente i valori universali di protezione dei diritti fondamentali, così come dei fatti di “casa nostra”: nel 2022 è terminata una Legislatura molto timida sui diritti umani e ne è iniziata un’altra molto aggressiva contro i diritti umani.

Una situazione umanitaria difficile a livello mondiale, soprattutto alle porte dell’Europa con i due conflitti in territorio ucraino e palestinese, dove -malgrado la furibonda repressione- l’attivismo resiste nelle strade e nelle piazze del mondo e prende a spallate i poteri: in 87 stati ci sono state imponenti proteste pacifiche. È da lì che arriva la spinta al cambiamento. Per questo, i governi le reprimono così duramente. Come disse un’attivista algerina, “una volta che scendi in strada è difficile che ti ricaccino dentro casa. Possono chiuderti in galera ma un’altra persona scenderà in strada al posto tuo”.

La conferenza, organizzata da Un’altra Storia – Varese e Rete Varese Senza Frontiere, coinvolge nell’organizzazione Amnesty International Varese, il Comitato permanente per i diritti umani di Varese, Itree – Immigrazione Integrazione Inclusione, Sharazade – Cultura e Spettacolo senza Frontiere.

L’incontro, aperto a tutti, rientra nelle iniziative per la celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani il prossimo 10 dicembre.