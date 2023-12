La Lati di Vedano Olona ottiene la certificazione per la parità di genere

L’azienda LATI Industria Termoplastici ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, un riconoscimento che sottolinea l’impegno costante dell’azienda del settore plastica di Vedano Olona nel creare un ambiente di lavoro equo, inclusivo e basato sul rispetto reciproco. La certificazione è stata assegnata dopo un attento esame da parte di CertiQuality. Un risultato ottenuto anche grazie al supporto di Univa Servizi, la società di servizi alle imprese di Confindustria Varese.

Michela Conterno, CEO di LATI Industria Termoplastici, commenta “Questa certificazione è una testimonianza tangibile del nostro impegno per la parità di genere e per la creazione di un ambiente di lavoro che promuova il rispetto reciproco e l’inclusività, così come della determinazione continua di tutta la nostra azienda nel promuovere un contesto lavorativo che celebra l’unicità delle persone”.

Lo smartworking aziendale

In aggiunta agli sforzi per la parità di genere, LATI ha implementato con successo ormai da qualche anno lo smartworking, consentendo al personale degli uffici di lavorare fino a 5 giorni su 5 da remoto. Questa flessibilità sostiene il bilanciamento tra vita professionale e personale, la genitorialità e incarna l’impegno dell’azienda nel fornire un ambiente di lavoro moderno e flessibile.

La formazione

Il corso “Rispettiamoci”, introdotto nel 2022, è un altro passo avanti significativo. Questa iniziativa formativa portata avanti con il supporto delle associazioni EOS e Aquilone ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i dipendenti sugli stereotipi di genere, promuovendo una cultura aziendale rispettosa e inclusiva. LATI sostiene attivamente la Fondazione Libellula nella lotta contro la violenza e la disparità di genere, rafforzando il ruolo dell’azienda come agente di cambiamento sociale positivo.

Pari trattamento economico

L’impegno di LATI si estende a garantire pari opportunità di carriera, pari trattamento economico, condizioni di work-life balance adatte alle diverse fasi di vita, un ambiente di lavoro che respinge stereotipi, discriminazioni e ogni forma di abuso fisico, digitale e verbale, una cultura aziendale improntata su diversità e inclusione e alla riduzione dei bias.

I garanti

Il Comitato Guida, recentemente istituito, è responsabile della definizione e implementazione delle iniziative di parità di genere e ha l’obiettivo di sviluppare un piano strategico che comprende obiettivi chiari, misurabili e realistici, assegnando responsabilità di attuazione nel tempo. La Direzione di LATI si impegna a prevedere un budget annuale per lo sviluppo di attività a supporto dell’inclusione, comprese organizzazione di eventi, creazione di contenuti comunicativi, sviluppo di metodi di segnalazione sicura ed indagini sulla percezione aziendale. Il Comitato Guida manterrà un ruolo attivo nella gestione e nel monitoraggio delle tematiche legate all’inclusione, alla parità di genere e all’integrazione, assicurando standard elevati nel tempo.