La leggenda del quarto Re Mago al Periferico. A seguire brindisi di Natale

Sul palco una grande cornice per contenere tutta la strumentazione per una narrazione vivace e poetica

Sabato 23 dicembre alle 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, si terrà uno spettacolo con brindisi a seguire per augurare buone feste al pubblico della stagione Latitudini che coinvolge 8 comuni tra Varese e Alto Varesotto.

Lo spettacolo si intitola Artaban e fonde teatro e musica per narrare la storia del quarto Re Mago arrivato alla capanna della Natività in ritardo di 33 anni, perché durante il cammino ha dedicato tutto il suo tempo alla cura e all’attenzione verso gli altri.

Il racconto nasce dalla penna del poeta e artista Antonio Catalano con la consulenza antropologica del Prof. Piercarlo Grimaldi; a portarlo in scena è Antonello Cassinotti, attore e regista esperto nell’uso della voce e di suoni creati con oggetti e strumenti elettronici.

Sul palco, a fare da scenografia si trova una cornice vera e propria che contiene tutta la strumentazione per una narrazione vivace e poetica, allo stesso tempo, e adatta a un pubblico di tutte le età. Anche le bambine e i bambini apprezzeranno l’originalità del racconto e le suggestive sonorità dello spettacolo Artaban è stato nella storia un quarto Re Mago arrivato in ritardo alla capanna della Natività, per la precisione 33 anni dopo: di Gesù, ha visto la Resurrezione. Tutta qui, la storia.

Ma la domanda è: che cosa ha fatto Artaban per arrivare così in ritardo? Artaban ha “perso” tempo a curare le persone sole, fragili e malate che ha trovato lungo il suo cammino, ha regalato i doni che doveva portare a Gesù Bambino…insomma, Artaban ha vissuto quel Vangelo che doveva ancora essere scritto. Si presenterà alla Resurrezione con il solo dono che gli è rimasto: un giocattolo.

Lo spettacolo è prodotto da Associazione delleAli Teatro, con il patrocinio di ARTEPO (ARchivio TEatralità POpolare), in collaborazione con Casa degli alfieri / Universi sensibili.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia e Karakorum Teatro).

Fino a giovedí si può prenotare il Teatribus al costo di 5€.

Info e prenotazioni: 334.1185848 – 347.0154861 – info@teatroperiferico.it

www.teatroperiferico.it