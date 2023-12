La magia del Natale alla scuola dell’infanzia Collodi di Belforte

Un pacco trovato dai bambini, durante l’uscita didattica in Varese centro, nella vetrina del fiorista Corvi, innesca la Magia del Natale alla Scuola dell’infanzia Collodi (Ic Varese 1), in via Brunico, nel rione di Belforte.

Sul pacchetto regalo c’era la foto dell’asilo e un messaggio da parte degli elfi Sara e Simo con l’annuncio di un’imminente sorpresa per tutti gli alunni della materna.

Nei giorni seguenti i bambini attendono, come da messaggio, elfi e Babbo Natale.

Una mattina uno scampanellio improvviso attira l’attenzione degli alunni che si fiondano alle finestre per osservare cosa succede: gli elfi Sara e Simo sono proprio lì, in giardino e attendono impettiti il varco di Babbo Natale al cancello della scuola.

Meraviglia, stupore ed emozione sui loro volti.

Per accogliere l’attesa del Natale, gli Elfi e la loro sorpresa la scuola si era vestista a festa: sagome di alberi, gnomi e pupazzi di neve, decorati dai bambini decorano il giardino e addobbi natalizi hand made decorano le sezioni.

Il salone della scuola si è trasformato nel paese di Babbo Natale e la magia accompagna i bambini della scuola dell’infanzia Collodi verso la notte della Vigilia.