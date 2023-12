La magia del Natale risuona a Solbiate Arno col concerto di Natale della Corale Arnatese

L’evento non è solo un’occasione per godere della bellezza della musica corale, ma anche un momento di comunità e condivisione

La città di Solbiate Arno si veste di note festose per celebrare il periodo più magico dell’anno con il tradizionale “Concerto di Natale“. L’evento, patrocinato dall’AVIS Comunale Solbiate Arno e dal Comune di Solbiate Arno – Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità, promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e dello spirito natalizio.

La serata vedrà la prestigiosa esibizione della Corale Arnatese, una delle realtà corali più apprezzate della regione, che da anni allieta il pubblico con esibizioni di alto livello. Il concerto, diretto dalla maestra Monica Balabio, si svolgerà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20:45 presso la Chiesa Parrocchiale di Solbiate Arno, un luogo dall’acustica eccellente che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. In questa edizione del concerto, la Corale Arnatese sarà accompagnata dal “Coro voci bianche” e dal “Coro musica et ludus” dell’Associazione culturale Corale Arnatese di Gallarate, con la partecipazione dei pianisti Elena Fratiapietro per il Coro voci bianche e Luca Orioli per il Coro Musica et Ludus.

La sinergia tra le voci angeliche dei cori e l’accompagnamento pianistico promette di creare un’atmosfera unica, capace di immergere gli ascoltatori nella gioia e nella commozione tipiche delle festività. L’evento non è solo un’occasione per godere della bellezza della musica corale, ma anche un momento di comunità e condivisione. Al termine del concerto, sarà infatti organizzato uno scambio di auguri, dove la comunità avrà l’opportunità di riunirsi e condividere messaggi di speranza e serenità.

L’ingresso al concerto sarà libero, un gesto che sottolinea l’intenzione degli organizzatori di rendere la cultura e la bellezza della musica accessibili a tutti. Si raccomanda al pubblico di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto in chiesa, considerando l’alta affluenza che l’evento ha tradizionalmente registrato negli anni passati. In un periodo in cui la frenesia delle festività può facilmente sopraffare, il Concerto di Natale a Solbiate Arno offre una pausa rilassante e rigenerante, un’occasione per fermarsi e ricordare il vero spirito del Natale attraverso la potenza evocativa della musica. L’appuntamento è quindi fissato: non perdete l’opportunità di farvi avvolgere dalle melodie natalizie in una serata che promette di essere indimenticabile.