La magia del parco di Taino illuminato per le feste

Il parco di Taino si illumina per Natale. Fino al 6 gennaio il paese del Basso Verbano ha in programma una serie di iniziative dedicati alle feste. In particolare, fino al 6 gennaio sarà possibile seguire il tour dei presepi, un percorso promosso da Proloco, Museo di Storia locale, associazione anziani e parrocchia a cui hanno aderito numerosi tainesi al fine di valorizzare le tradizioni locali non solo nel privato ma anche in luoghi pubblici. Decine le rappresentazioni della natività che si potranno ammirare: Qui la mappa

Particolarmente suggestivo è inoltre l’allestimento luminoso del Parco dei punti cardinali. Uno spettacolo da ammirare in serata, in uno dei punti panoramici più belli della provincia di Varese. Al parco è presente il grande albero di Natale, benedetto nei giorni scorsi da Don Valentino Venezia e una riproduzione in scala del Dumin, la chiesa parrocchiale di Taino.