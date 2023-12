La manovra di bilancio diventa legge, via libera dalla Camera con duecento sì

Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ringraziato la sua maggioranza per la compattezza dimostrata ma anche le opposizioni “che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito”.

NOVITÀ DI UNA MANOVRA BLINDATA

A due soli giorni dall’esercizio provvisorio, arriva dunque la seconda manovra del governo Meloni per un valore di 28 miliardi, di cui circa la metà è impegnata sulla nuova Irpef, che riduce i numero di aliquote da 4 a 3, e sul taglio del cuneo fiscale, già in vigore da luglio e finanziata solo per il 2024.

È stata una manovra, come si dice in gergo, “blindata” con pochissime modifiche nel passaggio al Senato e altrettanto formale in quello alla Camera.

I tre pilastri della manovra indicati dal governo riguardano il taglio del cuneo fiscale, la riforma dell’Irpef e gli aiuti per le famiglie. Tra le novità spiccano: la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto, 11,6 miliardi al 2032 e con una riduzione degli oneri a carico dello Stato per 2,3 miliardi, recuperati dal Fondo di sviluppo e coesione; la specifica sulla cedolare secca sugli affitti brevi che rimane al 26% per una delle case affittate e l’annullamento dei tagli previsti alle pensioni di vecchiaia di medici e statali.

IRPEF

I nuovi scaglioni Irpef previsti dalla manovra sono tre: il 23% fino a 28 mila euro, il 25% tra 28 e 50 mila euro e il 43% sopra questa soglia. Per il momento, la riduzione del numero di scaglioni non comporta il riassetto delle aliquote delle addizionali regionali e comunali, che resteranno inalterate nel 2024. Il costo di questo intervento è di 4 miliardi di euro ed è in parte temperato da un taglio delle detrazioni sui redditi alti.

PENSIONI E APE SOCIALE

Per quanto riguarda le pensioni rimane Quota 103, ma con alcuni cambiamenti sostanziali: confermati i 62 anni d’età e 41 di contributi, l’assegno verrà però ricalcolato con il metodo contributivo e con un tetto massimo mensile di circa 2.250 euro. Nel 2023 è prevista l’uscita anticipata di 17mila lavoratori.

Confermata l’Ape sociale con un aumento del requisito richiesto, ovvero 63 anni e 5 mesi. Anche per Opzione donna c’è una nuova stretta: l’età minima sale da 60 a 61 anni, con uno sconto di un anno per figlio fino a un massimo di due.

NO TAX AREA E DETRAZIONI

Viene ampliata la no tax area con l’innalzamento della soglia, prevista per i redditi da lavoro dipendente, a 8.500 euro, come quella già in vigore a favore dei pensionati. Aumenta la detrazione per il lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro che viene portata da 1.880 a 1.955 euro.

SUPERBONUS AL 70%

Sul Superbonus al 110% trovata una quadra in zona Cesarini: viene mantenuto per le famiglie meno abbienti, mentre per gli altri si scenderà al 70% e la differenza si pagherà di tasca propria. Ci sarà invece una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non è riuscito a completare i lavori.

IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO IN VIGORE DAL 1/01/ 2024