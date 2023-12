La medicina dell’ospedale di Gallarate ha un nuovo primario: il dr D’Ambrosio dal 2019 facente funzioni

Dopo aver diretto dal 2019, in qualità di facente funzioni, il reparto di Medicina dell’ospedale di Gallarate, il dottor Vincenzo D’Ambrosio ne è stato nominato primario. Entrato al sant’Antonio di Gallarate nel 1986, proprio nel reparto di Medicina II alla fine di due percorsi di specializzazione in Tisiologia e Malattie Respiratorie e in Medicina Interna, il medico si è subito occupato di pazienti affetti da patologie pneumologiche e trattando patologie polmonari oncologiche, oltre a gestire le affezioni tubercolari.

Nel 2009, ha assunto gli incarichi di Responsabile della Struttura Semplice di Broncopneumologia aggregata all’Unità Operativa Complessa di Medicina II, e di Responsabile f.f. della UOC di Medicina di Gallarate.

«Lavoro nel reparto di Medicina di Gallarate da 37 anni. Dal 2019 sono responsabile facente funzione di Direttore della Medicina: sono stati anni segnati dall’emergenza COVID che ci hanno provato dal punto di vista fisico e psichico. Ma la forza del gruppo, che pure ha perso amici che hanno scelto altre strade, ci ha portato a superare indenni l’emergenza e, oggi, abbiamo tutti la consapevolezza di essere più forti e motivati – prosegue il Dottor D’Ambrosio – Credo nel team con cui lavoro e mi accingo, in un’età che potrebbe già essere quella della pensione, ad assumere la responsabilità di Direttore della Medicina di Gallarate conscio di quelli che devono essere i nostri obiettivi: dare risposte sempre più professionali e umane ai bisogni dei nostri pazienti e prepararci alla transizione nella nuova struttura ospedaliera, pronti a dare il meglio di noi. Perché l’eccellenza in sanità non la fanno i muri ma i professionisti».

Il Direttore Sanitario di ASST Valle Olona, dott. Claudio Arici, commenta: “Il Dott. D’Ambrosio ha dimostrato, nel corso degli anni, un’indiscutibile capacità professionale grazie alla quale ha saputo gestire situazioni complesse. Siamo lieti dunque di condividere questa importante notizia che testimonia un meritato successo lavorativo. Al dottor D’Ambrosio auguriamo un buon lavoro».