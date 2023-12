La Nervianese tra le migliori 8 squadre in Italia

L’ultima gara nazionale del 2023 del settore gold ha avuto la stessa musica festante delle ultime gare disputate dalla Ritmica Nervianese: Chiara Rebasti, Fabiola Sutera, Federica Schiavi, Martina Negri e Valentina Fabiano replicano lo straordinario risultato del Campionato italiano d’insieme Gold di Folgaria di giugno ottenendo anche ad Ancona l’accesso alla finale tra le migliori 8 squadre Italiane.

Un risultato difficile da replicare per le tante variabili delle qualificazioni che hanno visto 39 squadre in gara tutte agguerrite per un posto in paradiso. Le ragazze hanno condotto una gara sicura espressiva e senza grossi errori che hanno permesso di ottenere il 7 punteggio italiano impreziosito dal fatto di essere l’unica squadra Lombarda in finale, una delle poche squadre che si ‘ guadagnata la finale in entrambi i campionati di insieme 2023 e altra cosa importante l’unica squadra di Serie C a competere con 7 squadre di serie A! Insomma un risultato davvero importante che la dice lunga sul valore di queste 5 ginnaste

Nella finale sono scese in 8 posizione non riuscendo a ripetere la stessa prestazione della qualifica ma l’importante era esserci e questo è’ stato pienamente raggiunto.

Ciliegina sulla torta l’esercizio di Fabiola Sutera alla palla nel concorso per il trofeo Sacco Gotta dove le 8 squadre finaliste potevano presentare un esercizio individuale. A rappresentare la Nervianese Fabiola Sutera alla palla, la campionessa di zona tecnica a questo attrezzo e 4^ al recente campionato di specialità ha detto la sua con un esercizio ricco di eleganza e espressività che le fatto guadagnare il punteggio di 27,150.

Ad Ancona c’erano anche le più piccole di casa Nervianese, il futuro della società che ha esordito in questo campionato nella categoria Allieve alle 5 funi. Ad Agnese e Matilde Perotta, Eva Rossignoli, Debora Toniolo e Tea Petrizzi è toccato aprire la gara esibendosi come prima squadra di tutto il campionato. Ma queste 5 ginnaste per nulla intimorite hanno presentato un esercizio dignitoso che ha consentito loro di migliorare il punteggio della fase regionale e ottenere la 20 posizione nazionale ma quel che più conta, di fare tesoro ed esperienza per il futuro vista la giovane età

Letizia Barzacca più che soddisfatta di questo campionato commenta a caldo: «Cosa volere di più dopo questo ennesimo successo? Entrambe le squadre hanno fatto vedere il lavoro svolto con dedizione e impegno in queste ultime settimane, e la conquista della finalissima per la squadra Open è la ciliegina sulla torta di questo periodo più che positivo per noi! Un pensiero speciale va alla nostra Capitana Chiara Rebasti che in queste ultime settimana ha avuto dei problemi di salute fino alla vigilia della competizione ma che con il carattere che la contraddistingue e la sua serietà è riuscita a portare a termine questa prova con le sue compagne e spero che nel 2024 possa ricominciare ad allenarsi con più serenità ed energia».

Ora il saggio di Natale il 22 dicembre alle 19.30 nella sede storica di via di Vittorio e poi dopo le meritate vacanze di Natale subito lo sguardo al 2023 dove nuove sfide attendono la Nervianese.