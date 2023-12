La nuova ferrovia Gallarate-Malpensa è a buon punto ma per la Regione il raccordo Y va fatto lo stesso

I cantieri della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa sono a buon punto, nel 2025 ci sarà il collegamento tra la rete FS e l’aeroporto: a questo punto il “raccordo Y” a Busto Arsizio, che era pensato per la stessa funzione, non diventa inutile?

No, dice Claudia Maria Terzi, assessora alle infrastrutture della Lombardia: “Noi tendiamo a non stralciare mai le opere. Già arrivare ad una realizzazione è complicato. Prima di accantonarle bisogna pensarci bene. Il nostro obiettivo è fare più opere possibile e mi sembra che lo abbiamo dimostrato nella scorsa legislatura. L’obiettivo è far crescere i territori attraverso le infrastrutture».

Il raccordo Y attraverserebbe una zona della periferia Sud di Busto, zona mista di fabbriche e residenze. Un’opera che ha sempre preoccupato chi abita in questa zona, ma anche un’opera su cui oggi ci si interroga, visto che appunto la sua prima funzione era la connessione tra la rete FS e la linea FerrovieNord per Malpensa. Che è appunto la funzione principale che ha sostenuto anche la ferrovia Gallarate-T2, che a questo punto sarà sicuramente attivata prima (nel corso del 2025).

Anche l’amministrazione comunale di Busto Arsizio, insieme a quella di Castellanza, si è attivata per bloccare l’opera in passato ma da Rfi non è arrivata nessuna risposta in tal senso e dai progetti si è passati ormai agli appalti. Nell’ultimo consiglio comunale a Palazzo Gilardoni il consigliere Gigi Farioli aveva chiesto al sindaco di attivarsi in un ultimo tentativo che evitasse un’opera considerata da molti inutile. Costi quel che costi, va fatto, ma il dubbio rimane.