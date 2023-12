La Polizia Locale porta giochi e sorrisi all’ospedale pediatrico del Ponte

Come ogni anno torna una bella iniziativa promossa dal personale della Polizia Locale in occasione del Natale: una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di giochi a favore dei bambini ricoverati all’Ospedale Del Ponte. Una delegazione della Polizia Locale ha portato i giochi acquistati con la raccolta fondi direttamente ai volontari del Ponte del Sorriso.

Un’iniziativa a cui ha aderito anche l’assessore Raffaele Catalano, che spiega: «Un gesto di solidarietà per regalare un dono e un sorriso ai piccoli pazienti. Un momento che ormai è diventato una tradizione promossa e condivisa da tutto il corpo della Polizia Locale in modo spontaneo, per contribuire a rendere il Natale un momento di festa a cui hanno diritto tutti i bambini».