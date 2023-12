Controlli di polizia e sicurezza, la Prefettura di Varese intensifica gli sforzi in vista delle feste

Nei giorni delle festività, che comporteranno una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma, il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, nel corso dell’ultimo Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del mese di dicembre, ha definito il piano dei servizi di vigilanza e sicurezza.

A tali servizi concorreranno tutte le forze di Polizia, coordinate dalla Questura, comprese, con Carabinieri e Guardia di Finanza, le “specialità” della Polizia di Stato, Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.

Nello specifico, verranno intensificati i controlli, soprattutto nei siti a maggiore vocazione turistica e commerciale, nei luoghi dove si terranno le cerimonie religiose, nell’Aeroporto di Malpensa e presso le infrastrutture critiche. Particolare attenzione verrà dedicata alla prevenzione di eventi o spettacoli non autorizzati, compresi i rave party.

In relazione all’aumento dei veicoli in transito durante le festività, sarà potenziata l’attività lungo la rete autostradale. Saranno intensificati, infine, i servizi di vigilanza presso le stazioni ferroviarie e a bordo dei treni.