La presidente e il direttivo di Eos Varese contro chef Barzetti: “Usati termini di un’estrema gravità”

La Presidente di Eos, il centro di Ascolto delle donne, Marzia Giovannini insieme a tutto il Direttivo interviene sulle frasi pronunciate in televisione dallo chef varesino Barzetti:

«Fa molto discutere – e a ragione – il caso dello chef varesino Sergio Barzetti, dopo le deplorevoli frasi pronunciate martedì 19 dicembre durante la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici.

Con tono scherzoso, durante la preparazione di una ricetta lo chef ha detto che un bicchiere di vino può essere utile «se cucini insieme a una donna e soprattutto se è la prima volta che ti vedi. A parte che rompi il ghiaccio subito, crea sintonia e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco. E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda». Non contento e nonostante l’imbarazzo della conduttrice, Sergio Barzetti ha proseguito: «Sai quando pasturavo mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla».

Senza voler demonizzare il personaggio, che si è spesso impegnato in iniziative benefiche ed educative, il direttivo EOS Varese vuole però sottolineare e stigmatizzare come l’uso di termini come “preda” e “pasturare” (normalmente riferito ai pesci, dunque ad animali) sia di un’estrema gravità, intollerabile a prescindere ma ancor più se pronunciate in diretta, durante una trasmissione della Tv di Stato seguita da milioni di persone.

Le scuse, peraltro tardive, di Barzetti non bastano per cancellare questa brutta pagina della televisione pubblica, in un momento in cui è altissima l’attenzione sui femminicidi e sulla drammatica questione della violenza sulle donne.

L’episodio evidenzia come l’uso del linguaggio sia un importante indicatore di una diffusa mentalità misogina, che colloca le donne ad un livello inferiore, prede da stordire o animali da “pasturare”.

Anche su questo c’è ancora tanto lavoro da fare».