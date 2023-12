La Pro Patria col “centrocampo all’osso” a Verona per l’ultima trasferta del 2023

Anticipare già da domani i buoni propositi per il 2024. È questo il contenuto della “letterina a Babbo Natale” firmata da Riccardo Colombo per la sua Pro Patria, in campo domani – domenica 17 dicembre – a Verona per l’ultima trasferta del girone di andata, che coincide anche con l’ultima partita lontano dallo Speroni per quest’anno solare.

Ad ospitare i bustocchi, alle 20:45, la Virtus Verona dell’eterno factotum Gigi Fresco, presidente ed allenatore della squadra da niente di meno che quarant’anni. Settimi in classifica, i virtussini del Veneto sono una squadra che dopo un avvio di campionato a dir poco pirotecnico – e un, effimero, primo posto in classifica – fa coincidere il giro di boa del campionato al primo momento di flessione: dal 4 a 0 inferto al Trento il 3 novembre sono seguite infatti poi quattro sconfitte e un pareggio. Vanificando così l’ottimo inizio e i tanti punti conquistati, comunque preziosi per la salvezza dei rosso-blu.

Momento quasi diametralmente opposto quello della Pro Patria, che si è aggiudicata gli ultimi due match disputati tra le due squadre al Gavignin-Nocini di Verona. Ancora invischiata nelle retrovie della classifica (16esima – ultimo posto playout) dopo un autunno in rosso, i tigrotti stanno alimentano con la politica dei piccoli passi una speranzosa striscia di quattro risultati utili consecutivi, anche se di questi uno solo è coinciso con la vittoria – con l’Atalanta – mentre gli altri sono stati pareggi carichi di rimpianti al cospetto di avversarsi senza dubbio alla portata come il Legnago o l’Alessandria.

Occasioni non sfruttate ma necessarie per mettere il cosiddetto “fieno in cascina” utile all’obiettivo di Via Ca’ Bianca: una tranquilla permanenza nel calcio dei professionisti, ovvero la salvezza in anticipo. Punti imperfetti che al momento pesano su una classifica “ancora non bella” (la trovate integrale in fondo alla classifica), per ammissione dello stesso mister bianco-blu, Colombo, che nel frattempo a causa delle difficoltà si è scoperto esperto conoscitore della figura retorica della litote.

“LA VIRTUS SQUADRA DELLA QUALITÀ OFFENSIVE”

«Domani affrontiamo una squadra che arriva da un periodo non molto positivo – così commenta Mister Colombo, che si concentra subito sul reparto offensivo dei suoi avversari (20 gol fatti + 5 in più dei tigrotti) -, tuttavia sappiamo che ha grossa qualità, soprattutto in attacco. Anche se hanno Danti squalificato, hanno giocatori importanti di categoria come Juanito Gomez, Céter, Casarotto, che ha tanta fame e voglia di fare gol. Dovremo stare molto attenti in fase difensiva, la Virtus è molto brava nelle ripartenze, noi dovremo riuscire a rimanere sempre corti senza farci sorprendere».

Fortunatamente in questo girone d’andata i gol incassati dalla Pro Patria su ripartenza sono relativamente pochi, rispetto a quelli di calcio da fermo e con la difesa schierata – dei 24 complessivi in 17 giornate la redazione di VareseNews ne ha contati solo 2 – alla prima con la Giana (Fall) e a Vicenza (Scarsella).

«Finora abbiamo sempre lavorato bene sulle “corse negative” – risponde il mister alla nostra domanda -. abbiamo lavorato tanto fin dal ritiro. Dobbiamo migliorare anche sui gol che abbiamo preso ultimamente, come quello di venerdì scorso a difesa schierata. In settimana abbiamo lavorato sotto questo aspetto. Dobbiamo essere più cattivi, più concreti».

“A INIZIO CAMBIATO SIAMO STATI BELLINI MA NON EFFICACI, ADESSO SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

«Quando abbiamo voluto essere bellini non siamo stati efficaci e i risultati non sono stati a nostro favore. A inizio stagione eravamo completamente diversi, siamo migliorati in tanti atteggiamenti, la strada è quella giusta ma dobbiamo ancora fare tanto. Veniamo da quattro risultati utili consecutivi, adesso serve qualche vittoria in più».

SI FERMANO ANCHE BERTONI E FERRI

Ma per raggiungere il “bottino pieno” la Pro Patria domani innanzitutto fare i conti con l’emergenza che dovrà gestire a centrocampo, zona di campo che perde due pedine del terzetto titolare nell’ultime mese: Bertoni e Ferri. Fosca è dunque la fotografia della condizione fisica della mediana, attualmente alle prese col rientro di capitan Fietta (ultima a Legnago il 25 novembre), Mallamo (assente dal 14 ottobre, ovvero 10 gare) e Nicco, che sarebbe un titolarissimo ma che non parte dal primo minuto dal 3 novembre. Unici arruolabili a pieno regime sono dunque l’affidabile Marano e il giovane Citterio, giovane mezzala offensiva e di strappo finora partito titolare solo quattro volte e subentrato a partita in corso per dodici volte.

«Domani avremo qualche defezione: si sono fermati Bertoni e Ferri, che si aggiungono a Saporetti e Vaghi. Caluschi ha ancora la febbre, come pure altri giocatori non sono al meglio della condizione e con qualche “acciacco” – conferma Colombo -. Valuteremo con la rifinitura di oggi (molto probabile anche l’esclusione di Renault, che contro l’Alessandria ha chiesto il cambio all’intervallo ). Confido sempre nei ragazzi a disposizione. La loro è stata una settimana ottima e per questo non dobbiamo mancare una partita fondamentale per noi».

LA CLASSIFICA

1st Mantova 41 – (playoff) Padova 37, Triestina 36 -, (4th) Pro Vercelli 31, Vicenza 26, Atalanta 26, Giana 24 e Virtus Verona 24, Legnago 23, AlbinoLeffe 22 -; Lumezzane 22, Trento 22, Arzignano 21, Renate 20, Pergolettese 20 -; (playout) PRO PATRIA 18, Pro Sesto 15, Fiorenzuola 14, Alessandria 12 -; Novara 12.

DIRETTAVN