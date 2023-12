La Pro Patria non sfrutta il rigore e si fa raggiungere dell’Alessandria

Nel giorno dell’Immacolata non fa festa la Pro Patria, che a Busto Arsizio pareggia ancora una volta, la quinta in stagione per 1 a 1, dopo esser stata raggiunta nella ripresa dall‘Alessandria penultima in classifica.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Tigrotti in vantaggio subito al 7′ con il tiro di Renault deviato dalle maglie piemontesi alle spalle di Liverani. Tuttavia il portiere dei Grigi al 22′ neutralizza dal dischetto Parker (rigore causato da Ercolano per un fallo di mano), impedendo così alla Pro Patria di trovarsi con un doppio vantaggio che sarebbe potuto risultare decisivo per allungare in classifica.

Ai bustocchi non basta infatti un buon primo tempo per portare a casa il bottino pieno, perché nei secondi 45′ le sorti del match prendono un’altra piega (0 i tiri nello specchio della porta): allo Speroni di Busto Arsizio sale la stanchezza dovuta a un virus (out all’ultimo minuto Rovida e Castelli) e il freddo sul rettangolo di gioco diventa una vera e propria doccia gelata quando al 74′ Foresta taglia in area e capitalizza un traversone sul primo palo.

Al triplice fischio le squadre si spartiscono dunque la posta in palio dopo aver entrambe (Pro Patria nel primo tempo, Alessandria nella ripresa) aver sfiorato la vittoria. I piemontesi interrompono così la striscia negativa di 3 sconfitte, la Pro Patria allunga a quattro i risultati ulti consecutivi, salendo a 18 punti in classifica.

