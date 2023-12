La Pro Patria ospita l’AtalantaU23, Colombo: “Non possiamo concedere niente”

Sarà una prima assoluta quella tra Pro Patria e Atalanta Under 23. Alle 18.30 di sabato 2 dicembre lo Speroni di Busto Arsizio accoglierà infatti la seconda squadra degli orobici, debuttanti quest’anno nel calcio dei professionisti.

Nelle prime 14 giornate i bergamaschi guidati da mister Francesco Modesto hanno saputo mostrarsi degni ricettacoli della squadra rivelazione dell’ultimo lustro della Serie A. Possesso palla veloce, qualità tecnica, duelli individuali e tanta corsa sulle batterie esterne. Il tutto in equilibrato mix di giovani e giocatori esperti, come l’ex “bicciolano” e capitano Alberto Masi: la seconda squadra ricalca il modulo (3421) e le caratteristiche che Gasperini ha saputo infondere alla Dea fin dal suo insediamento nel 2016 e che ha portato a tre partecipazioni consecutive alla Champions League.

Non è un brutto biglietto da visita, al contrario, quello con cui l’Atalanta si presenta dunque per la prima volta nella sua brevissima storia a Busto Arsizio. La classifica indica i neroazzurri al settimo posto in classifica, forti dei 23 punti (+9 sulla Pro Patria) maturati grazie a 7 vittorie e 2 pareggi. 5 sono invece le sconfitte, arrivate per lo più per inesperienza contro squadre avanti in classifica o alla ricerca della scossa per risalire, come nel caso dell’Alessandria. E come potrebbe essere anche con la Pro Patria, che proviene da un arido novembre senza vittorie ma con all’attivo comunque due pareggi consecutivi.

I bustocchi non vincono infatti dalla trasferta di Renate del 21 ottobre, ultimo bottino pieno prima della crisi (4 sconfitte consecutive e 9 gol subiti) e della parziale risalita, almeno per quanto riguarda le prestazioni in campo, mostrata contro Fiorenzuola e Legnago nelle sfide entrambe terminate 1 a 1.

COLOMBO: “IN QUESTO MOMENTO NON POSSIAMO CONCEDERE NIENTE”

Queste le parole di mister Riccardo Colombo alla vigilia del match, che così analizza la partita dei tigrotti.

“L’ATALANTA RISCHIA E CONCEDE”

«L’Atalanta ricorda la prima squadra di Gasperini. Ha tanti giocatori di qualità, in particolare daL centrocampo in su. Rischiano e concedono: noi dovremo innanzitutto essere bravi nella fase difensiva ma anche a ripartire per trovare gli spazi giusti».

TRE LE ASSENZE

«Domani avremo tre assenze: Fietta, uscito infortunato nell’ultimo partita, Stanzani, squalificato, e infine Mallamo. Abbiamo però anche “giocatori acciaccati“, alcuni di loro hanno avuto l’influenza questa settimana. Per quanto riguarda la formazione ho qualche dubbio: per domani ci faremo trovare pronti per affrontare alla grande questa sfida».

“LA SQUADRA SI ALLENA BENE”

«Ho grossa fiducia nella squadra: la vedo tutti i giorni, si allena bene. Stiamo sicuramente alzando il livello di aggressività: sappiamo che non basta, la classifica la conosciamo. C’è da migliorare ulteriormente. In questo momento non possiamo concedere veramente niente, la fase difensiva dovrà risultare perfetta. Sarà fondamentale essere aggressivi e su questo stiamo lavorando molto. I primi risultati si stanno incominciando a vedere ma sappiamo che è un percorso lungo. Il campionato va avanti, noi dobbiamo fare risultato. Intanto però posso dire di essere contento per come i ragazzi si allenano ogni giorno».