La Pro Patria riabbraccia Filippo Ghioldi

Filippo Ghioldi tornerà a vestire i colori che ha sempre indossato, quelli della Pro Patria. Dopo l’annuncio informale alla vigilia di Pro Patria – Pro Sesto da parte del ds Sandro Turotti, nella mattina di giovedì 28 dicembre la società calcistica di Busto Arsizio ha ufficializzato un nuovo contratto col centrocampista classe 1999, fino a giugno 2024.

Infortunatosi al ginocchio nell’estate del 2022, Ghioldi, punto di riferimento del centrocampo bianco-blu fin da giovanissimo (esordio in prima squadra nel 2017 a 18 anni), ha trascorso lontano dai campi da calcio oltre un anno e mezzo, con gli ultimi sei mesi senza un contratto deposito in Lega data la sua indisponibilità. (Ghioldi in azione contro il Trento, foto Roberta Corradin)

L’ultima partita di campionato disputata da Ghioldi, naturalmente in bianco-blu, risale infatti al 6 marzo 2022, nella sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli, appena una partita prima della grande rimonta fatta di quattro vittorie consecutive effettuata dalla Pro Patria sotto la guida del duo Sala-LeNoci nella torbida “era Sgai”.

«La Pro Patria non abbandona i suoi giovani» aveva dichiarato il 22 dicembre Turotti a proposito del mercato, che si preannuncia, stando alle parole del ds, “creativo” e che tuttavia riparte da una vecchia, o forse sarebbe meglio dire “lunga”, conoscenza, interrotta anzitempo a causa della sfortuna e oggi invece rinnovata: il #23 bianco-blu.

Anche da infortunato “Pippo” Ghioldi aveva continuato a presenziare in tribuna alla maggior parte delle partite della squadra (amichevoli comprese, ndr.), rimanendo a stretto contatto con il “collettivo”, come dimostrato lo scorso febbraio quando Ferri gli dedicò la rete messa a segno contro il Vicenza, valida per il momentaneo -4 dal primo posto.

(foto originale di Marco Giussani per conto della società Aurora Pro Patria)

Il ritorno di Ghioldi in rosa è dunque il primo tassello per rinforzare un centrocampo mai come quest’anno in difficoltà e senza goal all’attivo, fatta eccezione per le due reti dell’esterno Renault. Centrocampo che però potrebbe passare da una formazione “a 3” (regista e due mezzali) del tradizionale 352 bustocco a una versione più snella e offensiva, ovvero una coppia a due di mediani nel 3421 a cui Colombo sta lavorando per poter garantire la coesistenza di Stanzani e Pitou in campo e maggior raccordo tra i reparti.

