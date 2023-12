La Pro Patria si compatta e con carattere supera l’Atalanta: sfatato il tabù casalingo

Torna a festeggiare la Pro Patria nelle mura amiche dello Speroni, dove la vittoria mancava dallo scorso 5 febbraio. (foto d’archivio)

Nella gelida serata bustocca di questa sera, sabato 2 dicembre, i tigrotti bianco-blu riescono ad abbassare per la terza volta stagionale la serranda della porta di Rovida (clean sheet che mancava dal pareggio bianco del 14 ottobre) e superare di misura l’Atalanta Under 23 grazie al gol nel secondo tempo di Moretti, difensore goleador alla terza marcatura stagionale.

Quella contro i neroazzurri – oggi in campo in un inedito 433 e fermata due volte dal palo – è una vittoria importantissima per la classifica della Pro Patria, che al termine di una prestazione di carattere, dopo i due pareggi consecutivi viene premiata dal campo incasellando così il terzo risultato utile consecutivo.

