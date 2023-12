La Regione boccia il Sito d’interesse comunitario per la brughiera, Astuti: “Quando il confronto?”

«Siamo consapevoli che il percorso di richiesta di un Sito di importanza comunitaria è complicato. Ma che il parere della Giunta regionale esca così, senza un confronto con le associazioni e soprattutto con i sindaci del territorio o con il parco stesso è veramente inaccettabile», lo dice Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, dopo aver appreso della bocciatura, da parte della Giunta, della richiesta di un nuovo Sic e di una Zona di protezione speciale nella zona Brughiere di Malpensa e Lonate.

«La Giunta stessa dice che è disposta a un confronto per trovare una proposta diversa sul Sic o altri strumenti. Bene: allora che venga attivato rapidamente, coinvolgendo tutti gli attori interessati. Perché stiamo parlando di un’area molto complessa, che ha l’ambizione di tenere insieme la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da un lato e lo sviluppo di Malpensa dall’altro. Quindi, proprio perché si tratta di una sfida importante, è il caso che vengano convocati tutti coloro che ne sono coinvolti. Invece, finora questa discussione non c’è stata ed è stato un grave errore», aggiunge il consigliere Pd.

«Adesso siamo ancora nella situazione in cui permane una grandissima incertezza sullo sviluppo di Malpensa e la Regione non si confronta da un anno con i sindaci. Mi pare appena il caso di ricordare che esiste un Tavolo tecnico, che riguarda il protocollo sul Masterplan, firmato dai primi cittadini, che non viene convocato da un anno, appunto. Siamo stufi di vedere decisioni calate dall’alto, senza che ci sia un vero confronto con il territorio, i suoi sindaci, con il parco, con la Provincia e con i consiglieri regionali territoriali», conclude Astuti.