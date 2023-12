La Solbiatese raggiunge la finale di Eccellenza, la Caronnese no

Saranno Solbatese e Ciliveghe a giocarsi la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia. Mercoledì 20 dicembre si sono svolte le semifinali di ritorno, che hanno sancito le due formazioni che si giocheranno il titolo nella gara secca programmata per il 7 gennaio 2024.

ARDOR LAZZATE – SOLBIATESE 3-1

Sconfitta indolore per la Solbiatese che, forte del 3-0 dell’andata, si è qualificata per la finale nonostante la sconfitta di Lazzate contro un’Ardor che ha provato in tutti i modi a ribaltare il doppio confronto. Nerazzurri che sono andati in vantaggio per primi con un gran bel gol di Mondoni. Poi però è uscita la squadra di mister Fedele, che ha sfiorato l’impresa con le reti di Guanziroli, Marioli e Giangaspero ma nel finale non è riuscita a trovare il gol decisivo, provando gli ultimi assalti in inferiorità numerica per l’espulsione per proteste di Marioli.

CILIVERGHE – CARONNESE

Riesce nel ribaltone invece il Ciliverghe, che ribalta la vittoria della Caronnese dell’andata (1-0) sfruttando il fattore campo e vincendo 3-1 la gara di ritorno. Successo con merito per i bresciani, che hanno trovato il vantaggio dopo 7′ con Minessi, che ha spianato la strada nella ripresa alle reti di Triglia e ancora Minessi. Inutile il gol di Santagostino per i rossoblù di mister Gatti, che non sono più riusciti a mettere in piedi la gara, abbandonando così la competizione in semifinale.