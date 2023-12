La Tris Quarté Quinté chiude il 2023 del galoppo a Varese

Prende il via a mezzogiorno di mercoledì 13 dicembre (e proseguirà sino a poco dopo le 16) l’ultima riunione del 2023 dedicata al galoppo all’ippodromo delle Bettole. Ben nove le prove, tutte su sabbia, in palinsesto per quella che è il 27° appuntamento dell’anno solare sull’anello di Biumo Inferiore.

Due gli appuntamenti clou del pomeriggio varesino: la prova con maggiore dotazione è il Premio Amarone (tutte le gare sono dedicate ai vini italiani) posizionato come sesta corsa. Si tratta di una condizionata sui 2.100 metri con nove cavalli al via: i favoriti, secondo gli esperti della “Varesina” sono Terrible Land, Please Exceed e Ginodellecacce.

La chiusura, 9a corsa, è invece il Premio Lugana abbinato alla scommessa nazionale Tris Quarté Quinté, quella che permette agli scommettitori di giocare anche sui primi 5 (o 4) dell’ordine di arrivo finale. In questo caso ben 16 i soggetti nelle gabbie pronti a confrontarsi sui 1.500 metri; i favoriti sono Mesocco, Trevithick e Vibrant Spirit.

Per il resto il programma prevede due corse dedicate ai puledri: la 2a (Premio Franciacorta) e la 5a (Premio Buttafuoco). Due anche le gare che vedranno impegnati gentlemen riders e amazzoni (quindi i non professionisti): si tratta della 4a (Premio Nebbiolo) e della 8a (Premio Francesco Bruto). Il pomeriggio sarà invece aperto dal Premio Barolo (una interessante condizionata maiden) seguito dal Premio Bonarda per velocisti; alla 7a corsa ci sarà un altro appuntamento piuttosto rilevante, il Premio Inferno, handicap su 2.150 metri.