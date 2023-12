La tutela della Provincia sul lago di Varese proseguirà fino al 2026

Nella seduta di ieri sera del Consiglio provinciale è stato discusso e approvato il prolungamento delle attività di salvaguardia e risanamento del lago di Varese da parte della Provincia fino al 2026, definito dall’Aqst, l’accordo quadro di sviluppo territoriale.

Il collegio che vigila sull’applicazione dell’accordo ha valutato positivamente i risultati raggiunti nel quinquennio 2019 -2023, e ha proposto di estenderne la durata al triennio 2024-2026, per consolidare le attività in corso e a promuovere nuove iniziative.

«È doveroso prendersi cura a tutti i livelli di questo gioiello che è importante non solo come simbolo per la città di Varese, ma per le connessioni ecologiche a scala europea – ha detto la consigliera delegata Giuseppina Lanza – La Provincia di Varese è da tempo impegnata sui temi del lago per migliorare la qualità delle acque e la biodiversità e la scelta di rinnovare questo impegno sottolinea il valore dato al lago di Varese, elemento attrattore del territorio varesino che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intera provincia in diversi settori, tra cui natura, turismo, sport, cultura ed economia».

Il programma di intervento dell’Aqst vede la Provincia focalizzata su temi cruciali come la gestione dell’impianto di prelievo ipolimnico, la salvaguardia della biodiversità del lago e attività di sensibilizzazione dei cittadini: «Oltre agli interventi tecnici, è opportuno che vi sia un coinvolgimento dei cittadini e delle nuove generazioni per diffondere una consapevolezza ambientale sulle tematiche salienti del lago – ha aggiunto la consigliera delegata – L’esperienza dell’Aqst Lago di Varese si configura come un modello virtuoso, dove la collaborazione degli enti coinvolti ha portato a risultati importanti».