La varesina Lisa Caimi vicecampionessa nazionale di Obedience

L’obedience è una disciplina complessa, di precisione, relazione e coesione che permette a cane e proprietario di instaurare un rapporto unico e speciale.

E proprio questo è servito a Lisa Caimi e la sua cagnolina di due anni Quinoa Spicy Walla Salad e al tram Oh My Dog per ottenere a Cattolica due ottimi risultati nelle gare nazionali di Obedience e il titolo di vicecampionesse italiane Fidasc e Csen.

Lisa ha 26 anni, è di Varese, istruttore, educatore e tecnico cinofilo, proprietaria del centro cinofilo Varesedoyoudog.