La Varesina sogna, il Piacenza la riacciuffa: 1-1 al “Garilli”

La Varesina esce dal “Garilli” con un buon punto. Grazie a un secondo tempo di resistenza e a un Basti in formato Superman, le fenici evitano la rimonta del Piacenza, tenendolo a distanza invariata in classifica. I ragazzi di Spilli vengono scavalcati dal Caldiero Terme e tornano al terzo posto. In vetta, ritrova il successo l’Arconatese che si porta a +4 dai rossoblù e si prende il titolo di campione d’inverno.

Calcio d’inizio

Stefano Rossini schiera il Piacenza, in completo rosso con inserti bianchi, con un 4-4-2. In porta Moro, protetto dal quartetto composto da Iob, Silva (capitano), Del Dotto e Artioli. I due centrocampisti centrali sono Corradi e Andreoli. Sulla fascia destra agisce Ndoye, mentre a sinistra Bassanini. Il tandem offensivo è composto da D’Agostino e Recino.

La Varesina, in completo blucerchiato, si schiera con un 4-2-3-1 con Basti tra i pali. I due centrali sono Grieco e Pertosa. sulla fascia destra va Ciuffo, a sinistra Coghetto. A centrocampo Guidetti e Gatti. Davanti i fantastici 4 Gasparri, Orellana Cruz, Vitale e Manicone.

Primo tempo

La prima occasione importante è per il Piacenza con Recino che riceve un pallone a mezza altezza e tenta una semirovesciata con la sfera che termina a lato. Altra grande occasione per i biancorossi con Recino che, dopo aver vinto un contrasto con Gasparri, mette un cross in area sul quale si avventa di testa Andreoli, ma anche il suo tentativo finisce sul fondo. Successivamente un gran tiro di Artioli, dalla distanza, si stampa sul palo. Poi il pallone finisce sui piedi di Iob, che viene ostacolato bene da Coghetto e la sua conclusione viene bloccata da Basti. Al 23’ squillo della Varesina con Orellana che tenta una conclusione di sinistro bloccata da Moro. Al 27’ arriva il vantaggio della Varesina con Guidetti che con uno scavetto delizioso serve Vitale, il quale, con il destro, insacca e fa 1-0. I padroni di casa tentano una reazione con una grande azione sulla fascia destra di Ndoye, che serve D’Agostino che tenta la conclusione dal limite dell’area, ma non trova lo specchio della porta. Sul finale del primo tempo Coghetto è molto bravo ad anticipare Ndoye, impedendo al 2004 di colpire il pallone di testa da posizione ravvicinata. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con le fenici in vantaggio.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa la Varesina va vicina al raddoppio con un colpo di testa di Vitale che si stampa sul palo. Sul ribaltamento di fronte, Ndoye fa tutto da solo, ma il suo destro termina distante dal palo alla destra di Basti. Al 9’ pareggia il Piacenza con Ndoye, su un cross di Andreoli; Pertosa, nel tentativo di allontanare la sfera, la spizza di testa alzando un campanile sul quale si avventa l’esterno d’attacco biancorosso che di testa batte Basti. I biancorossi, galvanizzati dal gol, continuano a creare pericoli. Come il tentativo di Andreoli, che ci prova con un sinistro dai 16 metri respinto da Basti. Il portiere rossoblù è chiamato poco dopo ad un altro intervento su una conclusione potente del neoentrato Zini. Altra opportunità, questa volta per Toure che si inserisce con i tempi giusti su un cross dalla sinistra di Bassanini e di testa la manda di poco sopra la traversa. Il Piacenza continua a spingere, per vincerla, con un gran sinistro del solito Zini dal limite che costringe Basti ancora alla parata. Nel finale altra doppia chance per i lupi con Zini che si vede ancora una volta stoppato dal numero 1 ospite e poi Recino non trova la porta. Dopo 4’ di recupero la partita sul finisce con il risultato di 1-1.