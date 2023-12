La Volpe Innamorata, un Natale all’insegna delle piccole cose belle

“La Volpe Innamorata” di Tradate, un concept store che ama definirsi “emozionale”, dedicato al mondo dell’artigianato d’alto profilo -per la maggior parte italiano- e del design, quest’anno propone un Natale all’insegna delle piccole cose di qualità.

Oggetti senza tempo per la casa -perchè sia sempre più un rifugio felice dove sentirsi bene- e per la persona; creazioni pensate e realizzate dalle abili mani di oltre trenta creativi, selezionati con estrema cura per la loro inventiva, la capacità innovativa, il prezioso saper fare.

In un momento storico in cui tutto sembra precario ed incerto, si ricercano nuovi equilibri capaci di donare serenità, piccole gioie che rendano speciale ogni giorno, bellezza da regalare e ricevere (sempre prestando grande attenzione alla sostenibilità ambiatale e sociale).

Da questa riflessione sul giusto senso della misura che tiene conto della realtà che stiamo vivendo, nascono le proposte de La Volpe Innamorata di quest’anno: una selezione di oggetti belli e vivibili che arricchiscano il quotidiano ma che siano anche funzionali e utili. Creazioni con una storia, quella di chi li ha pensati e realizzati, di chi li ha scelti per le persone care, di chi li avrà nella propria vita per lungo tempo.

Novità assoluta per il Natale 2023 sono le lampade di design inglesi della Ginkgo Design, vincitrici di numerosi premi internazionali e realizzate con materiali sostenibili, scoperte durante l’ultima fiera “Maison&Objet” di Parigi così come i candelabri in legno di Lemon Lily, una piccola realtà artigiana olandese tutta al femminile che realizza oggetti dall’elegante stile nordico, versatili e di grande effetto scenico.

Sempre dall’Inghilterra sono volate fino a Tradate le deliziose anatre della DCUK, che quest’anno sono state accompagnata da buffi pinguini e delicati uccellini tutti realizzati in radice di bambù grazie ad un progetto equosolidale: ogni pezzo è unico come il nome che porta, scolpito e dipinto a mano con estrema cura.

Insieme a loro, le tazze in fine porcellana inglese con i disegni originali di Hannah Dale: deliziosi animaletti che richiamano lo stile country chic delle campagne britanniche. Per chi, invece, predilige la classica ed intramontabile porcellana bianca, magari con qualche festosa nota dorata, la Volpe Innamorata propone finissime creazioni provenienti dalla Germania: palline di Natale che diventano contenitori per dolcetti, vassoi in legno serigrafato, vasi a forma di stella, portaoggetti con microsculture di alberi e cerbiatti, piccoli presepi, casette portatealight. sono numerosissime le proposte di quest’anno che renderanno la casa un luogo magico ed intimo.

Ma la Volpe Innamorata è, soprattutto, creatività e design italiano. Ecco quindi gli amplificatori passivi da cellulare, realizzati in ceramica a Rimini dalla storica Ceramiche Crescentini, coloratissimi e dalle forme vintage, le creazioni tessili in finissimo lino dipinto a mano in un piccolo atelier del Piemonte, le poetiche candele in cera di soia, profumate con essenze del tutto naturali, realizzate da La Spezieria nel suo laboratorio veneziano, le caldissime coperte in pile certificate Oekotex della veneta Maryplaid, i profumatissimi tè e tisane del laboratorio torinese La reggia del tè, famosi per gli accostamenti di sapore inconsueti e deliziosi, e, ancora, i bellissimi Angeli, ognuno con un messaggio diverso e personale da dedicare a chi più si ama, nati tra gli splendidi scenari del Friuli dalle sapienti mani delle artigiane de L’Oca Bianca ed altre storie.

Dalla creatività di queste nascono poi i bijoux che quest’anno si ispirano al bosco, alla calma ed alla meditazione: pietre dure di altissima qualità provenienti dal Tibet, cristalli, agate e legni pregiati che si accompagnano alla morbidezza dell’oro rosa e delle tonalità calde ed avvolgenti di materiali accuratamente scelti. Piccole creazioni ricche di poesia e significato. E poi ancora le creazioni chic ed eleganti di Anna Lodi: collane, bracciali, orecchini e sciarpe in puro cachemire sospesi tra divertimento, leggerezza e dolci ricordi, i monili in vetro di Murano reintepretato in uno stile moderno ed unico; le magiche proposte di Pasa Gioielli: giardini segreti dell’anima dove rifugiarsi con un solo sguardo per ritrovare ciò che davvero è importante.

Per coloro che prediligono uno stile contemporaneo e minimal senza rinunciare all’effetto wow si incontrano poi le collane e gli orecchini di Perchèno, pensati e realizzati da Silvia Tagliasacchi ispirandosi all’Oriente senza rinunciare alla versatilità (i suoi monili sono componibili in diversi modi per un look sempre nuovo ed inaspettato), i bracciali d’alta moda di Francesca Bianchi Design, smaltati e luminosi, gli orecchini di Atipica Gioielli, leggerissimi e colorati, le creazioni in resina d’alta qualità italiana e cristalli di Vincenzo Spanò, le collane in ceramica e corda nautica di Esserci Bijoux, i monili in carbone bianco giapponese provenienti direttamente da Parigi e nati da una bellissima storia d’amore che alla Volpe Innamorata viene spesso narrata.

Sono davvero tante le proposte che si possono trovare nella “boutique emozionale”, una realtà che ha scelto di rimanere piccola, esclusiva ed inclusiva, e, in controtendenza, a pochi passi dal centro storico cittadino, quasi nascosta come se fosse un minuscolo tesoro da scoprire; perchè le piccole città sono il nostro spazio di vita e possono ancora essere ricche di bellezza e stupore.

La Volpe Innamorata si trova a Tradate (Va), in via Crocifisso 8 anche se effettua spedizioni, consegne a domicilio e consulenze a distanza.

Per informazioni, per curiosare un po’, per rimanere aggiornati sui nuovi, continui arrivi (il mondo dell’artigianato non si ferma mai), per imparare a conoscere questo mondo creativo e per acquistare o prenotare una delle creazioni proposte sono attivi il numero Whatsapp 338 3118424 e i canali social.

CONTATTI

La Volpe Innamorata

Via Crocifisso, 8, 21049 Tradate VA

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore 12:30 ⋅ Riapre alle ore 15

M: 338 311 8424

@: andre@lavolpeinnamorata.it

Facebook | Instagram