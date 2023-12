Ladri a Rescaldina, durante la fuga danno fuoco all’auto rubata

Dopo il furto in casa i ladri scappano con l’auto delle vittime e le danno fuoco. Sulle tracce dei malviventi, entrati in azione la sera di sabato 30 dicembre a Rescaldina, ci sono i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Secondo quanto ricostruito, la banda alle 18 circa, si è introdotta nell’abitazione presa di mira forzando una finestra. Una volta entrati i ladri hanno rubato denaro e monili vari. Poi si sono impossessati della vettura del proprietario di casa per allontanarsi. Una volta raggiunta la zona boschiva in prossimità di via Brianza hanno lasciato il mezzo e gli hanno dato fuoco. Ed hanno poi proseguito la loro fuga.

Nel frattempo, con i militari dell’Arma, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri.