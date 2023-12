L’amianto sul cantiere della ferrovia? “Dovrebbero essere contenti, abbiamo bonificato”

Tra gli imprevisti sul cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa (qui il punto sull’opera) ce n’è almeno uno che si è guadagnato una certa visibilità nella zona interessata dalla nuova linea: il ritrovamento di grandi quantità di amianto disperso nei boschi in una zona poco battuta, vicino alla superstrada 336.

L’azienda costruttrice (la SALC) ha riportato al sindaco competente – quello di Casorate Sempione – che si trattava di inerti dispersi sul terreno e in parte coperti dalla vegetazione: non c’è una datazione esatta della dispersione del materiale, che si è ipotizzato possa risalire agli anni Ottanta, come ha ribadito ancora il presidente di SALC Simon Pietro Salini.

Salini ha detto che sono state fatte tutte le comunicazioni previste e che sono state «stabilite le modalità per lo smaltimento». Una quantificazione esatta dell’aggravio economico – ha spiegato Marco Mariani di FerrovieNord, responsabile unico dell’opera – non è ancora stata fatta e in ogni caso rientra nei costi previsti per imprevisti dell’opera pubblica.

Simon Pietro Salini ha detto che chi abita in zona e gli attivisti che «hanno fatto polemica» (vale a dire chiesto informazioni) sull’amianto «dovrebbero essere contenti, perché l’opera ha anche bonificato e risanato il terreno» dal materiale indebitamente smaltito, non si quando esattamente.