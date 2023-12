“L’arte è in gioco”: a Luino proseguono gli incontri con gli artisti creatori

Proseguono gli incontri degli artisti col pubblico e le scuole del territorio di Luino per far conoscere e incontrare le game art e gli artisti che creano videogiochi esposti nella mostra “Dalla storia del videogame alle mani degli artisti creatori” a Palazzo Verbania.

Dopo i due giorni di inaugurazione e i due giorni del 9 e 10 dicembre con momenti sia di intrattenimento che di alta professionalità, sabato 16 dicembre alle ore 15 sarà possibile ascoltare da due game artist come hanno creato la loro impresa: Manuel Labbate e Ivan Porrini.

Manuel Labbate, artista freelance, dopo diverse collaborazioni anche con realtà italo-indiane (a Bangalore e Jaipur), nel 2017 è tra i fondatori e Art Director del Trinity Team, che nello stesso anno pubblica il videogioco Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans, premiato al Drago D’Oro nella sezione Best Italian Videogame Awards 2019. Del 2021 è The Darkest Tales, ispirato ai classici del mondo delle favole rivisitatiti in chiave horror. Nel 2023 esce Slaps And Beans 2, rinnovando in dimensione più ampia gioco e successi precedenti. Collabora con Neoludica esponendo nelle sue mostre dal 2018.

Ivan Porrini, invece, grafico e sviluppatore, nel 2015 fonda il suo studio indipendente “Small Bros”. Qui sviluppa – occupandosi di ogni aspetto della produzione, dalla grafica alla programmazione al level design – il videogioco Ghostly Matter, ispirato ai grandi classici del cinema horror e pubblicato nel 2018 in collaborazione con la prestigiosa casa videoludica Milestone. Nel 2022, sempre curando ogni aspetto dell’opera, pubblica B.I.O.T.A. sulla piattaforma STEAM. Fondamentale esponente della Pixel Art, collabora con Neoludica dal 2014, esponendo in tutte le sue mostre ed essendo presente in ogni pubblicazione. Il videogioco nasce da sperimentazioni scientifiche 77 anni fa, attraversa una fase di sviluppo mondiale coi cabinati e oggi lo conosciamo come fenomeno di intrattenimento globale, ciascuno con la propria console, vera e propria industria culturale che ha superato il cinema, che si usa ogni giorno nella gamification, che serve anche per studiare e lavorare. Ma come si fa a conoscere gli artisti che producono le storie e l’arte dei videogame?

I curatori e il collettivo di Neoludica dal 2009 rivelano i loro nomi, indagano le connessioni che legano i media interattivi alle arti contemporanee. Spesso gli artisti sono dietro casa, e ora è possibile conoscerli a Luino. L’Arte è in gioco! è visitabile fino al 7 gennaio 2024. Una sezione speciale con artowrk originali è dedicata al nuovo titolo di Assassin’s Creed Mirage, appena presentato a Venezia in occasione della Giornata Mondiale dell’Architettura e che ha riscosso un notevole successo grazie alla valorizzazione di arte, architettura e fotografia all’interno del videogioco storico per eccellenza. Alcune chicche di retrogaming in mostra sono grazie alla collaborazione di Emanuele Cabrini, fondatore di GameSearch e Nobu4Games che da un decennio collabora coi curatori del progetto.

Artisti in mostra del collettivo di Neoludica: Samuele Arcangioli, Luca Baggio, Cristiano Bonora, Emanuele Bresciani, Giulia Colombo, Francesco Delrio, Alessandro Dimauro, Francesco Favero, Valeria Favoccia, Dario Giorgetti, Claudia Gironi, Lice Musso, Manuelm Labbate, Pierfrancesco Olianas, Mauro Perini, Ivan Porrini, Monique Pasini, Filippo Scaboro, Christian Scampini, Federico Vavalà.

Prossime conferenze, incontri, artisti in mostra:

Sabato 16 dicembre ore 15:00 Realizzare un progetto – Sostenere un’impresa: Porrini – Labbate

Domenica 7 gennaio 2024

Ore 10:30 Scorci a colori: lezione di disegno e di Character Design con Samuele Omati di Associazione Utòpia

Ore 15:00 Il videogame tra arte e cultura superando violenza e stereotipi Anedda – Cabrini – Ferrari –Traini.

Per la mostra la piccola casa editrice TraRari TIPI ha pubblicato un catalogo con testi e opere per la collana Game Culture Book (unica in Italia a pubblicare Game Art dal 2009), un piccolo ma utile strumento per capire l’importanza culturale del videogame e le nuove arti contemporanee.

Orari mostra fino al 7 gennaio 2024: mer, gio, sab, dom 10-13 e 15-18; venerdì 15-20. Ingresso libero anche agli eventi.

Maggiori informazioni: WWW.NEOLUDICA.EU e social, culturalbrokers@gmail.com o tel. ufficio turistico Luino 0332 543546.