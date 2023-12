L’asfaltatura in viale Aguggiari manda in tilt il traffico a Varese

Un breve tratto di senso unico alternato che manda in tilt il traffico in mezza Varese.

Succede nella serata di mercoledì 13 dicembre quando per lavori di asfaltatura un breve tratto di Viale Aguggiari si poteva percorrere solo a senso alternato. Risultato: chilometri di coda, ovunque.

Il traffico è andato in tilt anche in tutte le strade laterali, dove gli automobilisti cercavano una via d’uscita da questo tappo.

Il motivo del caos -si apprende dal Comune- è dovuto ad un imprevisto dell’azienda che sta realizzando una pista ciclopedonale nell’area. Sul posto sono stati inviati gli agenti della Polizia Locale e la situazione è lentamente rientrata dopo le 18.