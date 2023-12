L’asilo di Quinzano “può divenire punto di riferimento per l’intera zona”

«Chiudere la scuola materna di Quinzano significava abbandonare le famiglie di una parte del nostro Comune al solo scopo di portare tutte le scuole in centro a Sumirago e lasciando le altre frazioni senza asili». Lo dice Pasquale D’Alessio, consigliere comunale di Meloni- Noi per Sumirago.

L’opposizione di Sumirago sottolinea la sua posizione anche ora, dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di continuare l’attività dell’asilo, che era stata messa in forse, nel quadro dell’offerta complessiva del Comune.

«L’analisi dei dati richiesti in sede di Commissione ha evidenziato che non vi sono elementi utili per determinare la chiusura dell’asilo di Quinzano» ricorda Stefano Romano, capogruppo Meloni Noi per Sumirago. «Sia il tasso di nascite sia il rapporto tra ingressi e uscite dei bambini per il 2023 sono perfettamente in linea con gli anni precedenti».

C’è una dose di polemica verso la maggioranza: «È evidente che vi è un problema dell’Amministrazione Comunale sui costi di gestione della struttura, una scuola elementare trasformata in asilo e per questo ritenuta sovradimensionata rispetto agli altri asili di Sumirago e Albusciago, spazi che il personale educatore ha saputo sapientemente trasformare in luoghi di occasione di crescita per i bambini facendo diventare l’asilo di Quinzano una struttura di eccellenza per la formazione delle giovani leve».

«Tra i compiti primari della politica vi è la salvaguardia degli istituiti scolastici e il garantire il pieno accesso al servizio scolastico pubblico. Già nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale il Gruppo Consiliare ha espresso dubbi sulle modalità di valutazione avviata dall’Amministrazione Comunale, sulla possibile chiusura della scuola materna di Quinzano e chiesto e ottenuto la convocazione di una Commissione ad hoc certi che attraverso un dialogo costruttivo fosse possibile individuare una soluzione che consentisse alla scuola materna di Quinzano di continuare a svolgere la sua funzione di istruzione e formazione e facendo desistere la maggioranza dalla decisione di chiudere un punto di riferimento per la comunità di Quinzano.

«La chiusura della materna rientra in una politica di accentramento delle strutture scolastiche deleteria per il territorio in quanto avrebbe significato limitare l’accesso all’istruzione di una parte importante di Sumirago che avrebbero visto negato un servizio pubblico e costretto a soluzioni alternative alle famiglie che non hanno un mezzo di trasporto. Accogliamo positivamente la volontà dell’Amministrazione Comunale nel voler investire in generale su tutte le strutture scolastiche ma chiediamo di valorizzare la struttura di Quinzano che può divenire punto di riferimento per l’intera zona e sugli impegni presi vigileremo con molta attenzione a tutela dei diritti delle famiglie di Quinzano» ha concluso Romano