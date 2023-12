L’assessore Guidesi a Varese per scoprire il futuro del settore odontotecnico

L’Assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, insieme ad una delegazione che vedeva tra i partecipanti anche il consigliere regionale Emanuele Monti, ha visitato nella giornata del 29 novembre il laboratorio odontotecnico New Smile di Varese, dove ha potuto conoscere una importante evoluzione del settore: un laboratorio dove accanto al reparto analogico, dove la manualità e la maestria degli odontotecnici riesce a produrre protesi e denti dall’aspetto “naturale” realizzati in esemplari unici, si è ormai affiancato da un paio d’anni il reparto digitale dove computer, stampanti 3D, fresatori meccanici realizzano protesi e denti direttamente da un file che l’odontoiatra invia dopo una scansione sul paziente.

Una realtà che sta inoltre studiando, e ha presentato in anteprima all’assessore, anche l’applicazione al lavoro dell’odontotecnico della Intelligenza Artificiale, che consente di vedere immediatamente il “sorriso” del paziente prima e dopo l’intervento odontoiatrico.

«Questi due mondi non confliggono, ma collaborano per realizzare un prodotto di alto livello, qualità e sicurezza» ha spiegato Luca Mambretti, titolare dello studio e presidente di CNA, che ha approfittato per sottolineare, a nome del settore, l’importanza di creare una filiera lombarda degli odontotecnici che consenta di aumentare le competenze degli operatori e di migliorare la produttività del comparto attraverso investimenti in strumentazione: un obiettivo che Cna sostiene, affiancando le imprese del settore nella realizzazione della Filiera degli odontotecnici.

Nell’incontro è stata anche sottolineata più volte l’esigenza di una formazione più adeguata alle nuove tecnologie, ma che non può annullare l’importante formazione “classica”, di carattere più strutturale e tecnico.