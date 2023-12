Lavori per il nuovo McDonald’s di Buguggiate, cambia la viabilità di via XXV Aprile

Proseguono i lavori per il nuovo McDonald’s di Buguggiate. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico anticipando che per lavori, per i prossimi tre giorni, da martedì 19 a giovedì 21 dicembre, via XXV Aprile subirà un cambio di viabilità.

La strada, per permettere le opere, sarà a senso unico alternato.